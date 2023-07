Zuckerberg sfida Musk con il clone di Twitter, Threads

Grande attesa per il lancio di grande profilo del nuovo social media, considerato da tutti il nuovo competitor di Twitter, previsto per questo giovedì, 6 luglio dal colosso di Zuckerberg, Meta Platforms. La società di Mark Zuckerberg sta per lanciare un’app di microblogging chiamata Threads, un nuovo prodotto che dovrebbe arrivare sul mercato in un paio di giorni. In un momento delicato per Twitter, in seguito all’annuncio di Elon Musk delle nuove restrizioni che limiteranno il numero di post che gli utenti vedranno sulla piattaforma.

La piattaforma di Meta, Threads

Il colosso dei social media dovrebbe costruire la nuova app di microblogging dalla sua base di utenti di Instagram, una manovra strategica che potrebbe aiutare le piattaforme di Zuckerberg a guadagnare ulteriore popolarità. L’app Threads, che è elencata sull’App Store di Apple, che verrà lanciata giovedì, consentirà agli utenti di mantenere il proprio nome utente di Instagram.

Dopo l’acquisizione di Twitter da parte di Musk nello scorso ottobre, molti utenti della piattaforma social hanno espresso il desiderio di un’alternativa, in seguito ai cambiamenti che ha messo in atto Musk. Negli ultimi nove mesi, l’azienda ha riscontrato numerosi problemi tecnici, ha licenziato migliaia di dipendenti, ha perso utenti e inserzionisti ed è stata criticata per il modo in cui modera i contenuti. Ma non è tutto, proprio la scorsa settimana, Musk ha adottato misure per limitare il numero di post che gli utenti possono vedere sulla piattaforma, affermando di voler combattere “livelli estremi di data scraping”.

Mentre le startup come Mastodon, Truth Social di Trump e Bluesky hanno guadagnato utenti ma non possono ancora essere definiti come un vero rivale di Twitter.

Twitter vs. Threads, il parere degli analisti

Come stavamo anticipando la gran parte degli analisti considerano Threads come l’unico e principale competitor di Twitter, perché potrà usufruire da una visibilità eccezionale, grazie ai numerosi utenti attivi di Instagram.

“Penso che un nuovo leader del microblogging emergerà per soppiantare Twitter, ma è tutt’altro che scontato che il vincitore sarà Meta”, ha dichiarato a Wall Street Journal, Steve Teixeira, chief product officer di Mozilla ed ex dirigente di Twitter e Meta. Il quotidiano americano ricorda inoltre, che Mozilla ha criticato il modo in cui le grandi aziende tecnologiche gestiscono i social media e ha affermato che il settore è “compromesso”.

Da notare anche alcuni segnali positivi ai cambiamenti di Musk, che al momento sembra che stiano funzionando. Secondo le stime di Travis Brown, sviluppatore di software con sede a Berlino, a giugno, Twitter contava ben 850.000 abbonati al suo servizio Blue. Inoltre, il mese scorso, il nuovo CEO, Linda Yaccarino, entrata a far parte della società, portando con sé una solida rete, credibilità e reputazione nel settore pubblicitario.

Tornando invece al discorso Meta, la società è famosa per aver copiato con successo delle funzionalità dei suoi concorrenti e di aver lanciato prodotti clone all’interno del proprio impero. Per esempio nel 2016, Instagram ha lanciato Stories, replicando un prodotto di Snapchat. Nel 2021, Meta ha presentato Reels, che è simile ai video della piattaforma rivale TikTok.

Attenzione però, qualsiasi prodotto simile a Twitter di Meta rischia di affrontare una dura battaglia. Sebbene Meta beneficerà dai dati di Instagram per lanciare la sua nuova app, la società dovrà comunque convincere gli utenti a rimanerci.