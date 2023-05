Meta: al via l’ultima tornata di licenziamenti, focus sul business group

Meta ha iniziato il suo terzo ciclo di licenziamenti nell’ambito del piano multimiliardario di risparmio dei costi dell’azienda.

L’ultima tornata di tagli riguarda i membri dei gruppi aziendali di Meta e segue una precedente tornata di licenziamenti, avvenuta in aprile, che ha interessato i dipendenti con ruoli tecnici. Circa 10.000 lavoratori perderanno il posto di lavoro tra i tagli di aprile e maggio, dopo la prima tornata di novembre che ha interessato 11.000 dipendenti.

I licenziamenti fanno parte del cosiddetto “anno dell’efficienza” di Meta, che l’amministratore delegato Mark Zuckerberg ha definito necessario per l’azienda per snellirsi e diventare più agile in un’economia difficile e in un mercato pubblicitario digitale indebolito.