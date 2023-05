Walmart ha pubblicato vendite in crescita di quasi l’8% nel primo trimestre dell’anno e ha alzato le previsioni sugli utili per l’intero 2023. L’attività principale del gigante della distribuzione, ovvero vendite di generi alimentari, ha compensato le vendite più deboli di abbigliamento ed elettronica.

Il titolo segna un rialzo del 2,2% a 152 dollari per azione in borsa in seguito dei numeri sopra le attese degli analisti. Inoltre, il titolo Walmart registra un rialzo del 6% da inizio anno.

Walmart, utile e guidance sopra le attese

Il distributore di beni alimentari, il più grande negli Stati Uniti, ha affermato che ora prevede vendite nette consolidate in crescita del 3,5% nell’anno fiscale 2023. Inoltre, prevede che gli utili rettificati per azione per l’intero anno saranno compresi tra $6,10 e $6,20, più o meno in linea con le attese degli analisti, secondo Refinitiv.

Il CFO, John David Rainey ha affermato che i consumatori stanno cambiando il loro atteggiamento acquistando confezioni più piccole, meno articoli discrezionali e aspettano le promozioni prima di effettuare acquisti costosi come i televisori ed elettronica in generale. Nonostante il cambio di trend, i numeri dei primi tre mesi suggeriscono una resilienza importante del consumatore americano.

“Stiamo vedendo in questi indicatori economici che c’è una certa tensione sul consumatore, ma la resilienza ci ha sorpreso”, ha dichiarato Rainey alla CNBC. “E penso che in parte sia probabilmente dovuto al fatto che i bilanci sono molto più solidi di quanto non fossero prima della pandemia, anche a questo punto”.

Le vendite riflettono anche questo spostamento verso generi alimentari e beni essenziali, ha aggiunto Rainey. Quasi il 60% delle vendite annuali negli Stati Uniti proviene da generi alimentari.

Per quanto riguarda l’outlook relativo del secondo trimestre, Walmart prevede vendite nette consolidate in crescita di circa il 4% e utile per azione rettificato compreso tra $1,63 e $ 1,68. Questo è inferiore ai $ 1,71 per azione che Wall Street si aspettava, secondo le stime di consenso di Refinitiv.

I numeri del primo trimestre

Il più grande distributore degli Stati Uniti ha pubblicato un utile per azione pari a 1,47 dollari, superiore alle attese di 1,32 dollari. Anche i ricavi relativi al primo trimestre hanno battuto le attese raggiungendo 152,30 miliardi di dollari rispetto ai 148.76 miliardi di dollari previsti dagli analisti.

Mentre l’utile netto di Walmart è sceso a 1,67 miliardi di dollari o 62 centesimi per azione, rispetto ai 2,05 miliardi di dollari, o 74 centesimi per azione, dell’anno precedente.

Le same-store sales di Walmart negli Stati Uniti sono aumentate del 7,4%, escluso il carburante. La metrica chiave del settore include le vendite di negozi e club aperti da almeno un anno. Mentre le vendite di e-commerce sono aumentate del 27% su base annua.