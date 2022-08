Vision Fund trascina SoftBank in rosso, perdite di 21 miliardi di dollari per il trimestre di giugno

SoftBank ha registrato una delle maggiori perdite da sempre nell’unità di investimento Vision Fund per il primo trimestre fiscale, a causa delle partecipazioni in titoli tecnologici che hanno continuato a subire delle perdite pesanti in borsa da inizio anno a causa dell’aumento dei tassi di interesse.

Il Vision Fund del colosso giapponese ha registrato una perdita di 2,93 trilioni di yen giapponesi (21,68 miliardi di dollari) per il trimestre di giugno. Questa è la seconda più grande perdita trimestrale per il Vision Fund.

Ciò ha contribuito a una perdita netta di 3,16 trilioni di yen nel secondo trimestre per SoftBank rispetto a un profitto di 761,5 miliardi di yen nello stesso periodo dell’anno scorso. E dunque questa si traduce in una perdita trimestrale record per l’azienda.

Il Vision Fund di SoftBank, avviato nel 2017 e che investe in società tecnologiche, è stato colpito dal crollo dei titoli “growth” a causa dell’inflazione dilagante che ha portato la Federal Reserve e altre banche centrali ad aumentare i tassi di interesse.

Masayoshi Son, il fondatore e ceo di SoftBank e la mente dietro il Vision Fund, ha affermato che a maggio la società entrerà in modalità “difesa” e sarà più “conservatrice” con il ritmo degli investimenti dopo aver registrato una perdita record di 3,5 trilioni di yen giapponesi presso l’unità di investimento per l’ultimo anno fiscale.

SoftBank ha affermato di aver assistito a un calo dei prezzi delle azioni di un’ampia gamma di società in portafoglio, che è stato “principalmente causato dalla tendenza al ribasso globale dei prezzi delle azioni a causa delle crescenti preoccupazioni per la recessione economica guidata dall’inflazione e dall’aumento dei tassi di interesse”.

Le azioni di società che vanno dal settore di e-commerce sudcoreana Coupang a DoorDash e Uber negli Stati Uniti sono state duramente colpite nel secondo trimestre dell’anno.

SoftBank ha affermato che anche i prezzi delle azioni delle società private nel suo portafoglio sono diminuiti significativamente.

Inoltre, Masayoshi Son, si è impegnato a rendere più rigidi i criteri di investimento e a preservare la liquidità per far fronte alla crisi.