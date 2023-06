Virgin Galactic e missione Branson: tre italiani nel primo volo commerciale

Virgin Galactic, via alla missione spazio di Richard Branson: parte il primo volo commerciale, tre italiani a bordo

Virgin Galactic contro Space X, Richard Branson contro Elon Musk. E di mezzo c’è anche l’Italia. Non tanto per la presenza del ceo di Tesla, Space X e di Twitter in Italia, quanto, piuttosto, per la sfida sempre più agguerrita di Branson contro il magnate americano nel business dei viaggi nello spazio.

Oggi, Virgin Galactic ha annunciato infatti il primo volo commerciale, ergo la missione Galactic01.

La notizia interessa l’Italia in quanto saranno tre gli italiani – dell’Aeronautica Militare e del Consiglio Nazionale delle Ricerche – protagonisti della missione.

Il primo volo commerciale di Virgin Galactic è previsto per la fine di giugno, come annunciato dal gruppo del tycoon britannico Richard Branson, fondatore di Virgin Group, colosso che controlla oggi più di 400 società attive in diversi settori.

Virgin Galactic Holdings, sbornia di buy a Wall Street: titolo +40%

A Wall Street, in particolare sul listino dove è scambiato, ovvero sul Nasdaq Composite, le azioni di Virgin Galactic (ticker: SPCE) vanno su di giri, schizzando del 40% circa.

Del lancio del primo volo commerciale di Virgin Galactic si parla da un bel po’:

Richard Branson è stato costretto infatti a ritardare il volo suborbitale – che è previsto ora nelle date dei prossimi 27 e e 30 giugno – nel maggio del 2022. Motivo: la crisi che ha colpito la catena dell’offerta a livello mondiale (successiva al reopening dell’economia dai lockdown post pandemia Covid) e la mancanza di personale, fattore che caratterizza ancora il mercato del lavoro, in particolare quello made in Usa.

Il costo dei biglietti e l’equipaggio. Viaggi nello spazio: è solo l’inizio

In questi ultimi mesi, Virgin Galactic non è rimasta però certo con le mani in mano. Tutt’altro: grandi i preparativi, che sono culminati nella vendita dei biglietti rivolta agli interessati a fare il primo volo nello spazio.

Costo: 450.000 dollari, con il versamento di una caparra di 150.000 dollari.

Virgin Galactic avvia vendita biglietti (450.000 $ l’uno) per voli spaziali, titolo schizza a +31% a Wall Street

In tutto, nell’arco di un anno circa, Virgin Galactic ha venduto più di 800 biglietti a chi vuole fare un giro attorno alla Terra.

While Virgin Galactic focusses on space tourism, Sir Richard also had ambitions to launch satellites with his rocket company, Virgin Orbit.

“Tornare nello spazio è quello per cui abbiamo lavorato tutti”, ha annunciato Mike Moses, direttore generale della divisione missioni e sicurezza di Virgin Galactic.

L’equipaggio del primo volo commerciale sarà costituito da Jamila Gilbert, Christopher Hue, Luke Mays e Beth Moses.

Virgin Galactic ha precisato che il primo volo commerciale avrà finalità di ricerca scientifica sulla micro gravità.

Un secondo volo commerciale, ha aggiunto il gruppo, verrà lanciato all’inizio di agosto.

Successivamente, i voli commerciali di Virgin Galactic saranno lanciati ogni mese.

La BBC sottolinea che si tratta di una pietra miliare per il gruppo Virgin Galactic, nato 19 anni fa, che negli ultimi mesi ha fatto fronte a diversi ostacoli, tra problemi tecnici e incidenti.

Lo scorso mese, la buona notizia, con la società che ha annunciato il successo della missione Unity 25, l’ultima di una serie di test che sono stati lanciati proprio in vista del primo volo commerciale suborbitale comunicato nelle ultime ore.

“Stiamo lanciando il primo volo commerciale nello spazio per la Terra con due prodotti dinamici – ha annunciato il ceo di Virgin Galactis, Michale Golglazier – La nostra ricerca scienttifica e le missioni spaziali con astronauti privati”.

Il sogno diventa realtà. Il gruppo del magnate Richard Branson lavorava da anni al progetto di dare ai passeggeri la possibilità di fare brevi viaggi nello spazio.

Nel 2021, l’arrivo dell’approvazione da parte delle autorità federali Usa. La missione Galactic01 può finalmente partire. E Richard Branson potrà tirare un sospiro di sollievo. A maggio, il tycoon aveva così confessato i problemi che aveva dovuto attraversare a causa della pandemia Covid.

Il magnate ha perso 1,5 miliardi di sterline durante la fase più buia della pandemia, a causa dell’impatto che i lockdown e le varie misure di restrizione hanno avuto sui business dei voli aerei e di intrattenimento della sua galassia.

“C’è stato un momento in cui ho pensato che avremmo perso tutto”, ha ammesso Branson.

La BBC ricorda comunque che il tycoon sia riuscito a mantenere lo status di miliardario: secondo l’ultima Rich List del Sunday Times, il suo patrimonio netto ammonta a 2,4 miliardi di sterline.