Usa-Cina, Biden conferma: Xi Jinping “un dittatore”. Taiwan rimane nota dolente

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito che l’omologo cinese Xi Jinping è “un dittatore”, dopo il primo incontro faccia a faccia in un anno tra i leader delle due potenze mondiali.

“E’ un dittatore nel senso che è qualcuno che comanda un paese che è un paese comunista fondato su una forma di governo totalmente diversa dalla nostra”, ha detto Joe Biden, dopo aver incontrato il presidente cinese Xi Jinping.

Il presidente americano aveva definito Xi Jinping “dittatore” per la prima volta lo scorso giugno, scatenando la pronta reazione della Cina, che aveva condannato immediatamente le dichiarazioni.

L’ennesimo scivolone diplomatico, hanno fatto notare in molti, visto che l’incontro tra Biden e Xi Jinping aveva come obiettivo quello di smorzare le tensioni tra la Cina e gli Stati Uniti.

La dichiarazione è arrivata in risposta alla domanda con cui un giornalista, nella comferenza stampa successiva all’incontro che si è svolto in occasione dell’evento Asia Pacific Economic Cooperation, a San Francisco, ha chiesto a Biden se confermasse quanto detto a giugno, quando aveva bollato Xi un dittatore.

“Beh, guardi, lo è”, ha risposto il presidente degli Stati Uniti. Un messaggio che ha contrastata con i toni decisamente più concilianti che Joe Biden ha mostrato a seguito dell’incontro nel post pubblicatu su X (ex Twitter), in cui ha salutato l’incontro con Xi Jinping come uno dei confronti tra i più costruttivi e produttivi mai avuti con il presidente cinese, fino a oggi.

I due leader hanno affrontato diversi dossier, inclusi quelli dell’intelligenza artificiale (AI-artificial intelligence) e del fentanyl. Riguardo all’intelligenza artificiale, secondo quanto riportato dai media cinesi, le controparti avrebbero deciso di dar vita a un confronto intergovernativo sul tema.

Un funzionario dell’amministrazione Biden ha riferito inoltre alla Cnbc che dall’incontro sarebbe emerso che le autorità cinesi starebbero già agendo su 24 aziende attive nel business del fentanyl, l’oppiaceo prodotto in Cina che ha conquistato il mercato delle droge provocando casi di overdose e decessi negli Stati Uniti. In particolare, nella conferenza stampa indetta a seguito dell’incontro con XI Jinping, Biden stesso ha detto che l’omologo cinese ha concordato sulla necessità di “ridurre in modo significativo” la produzione del fentanyl.

Tra i risultati raggiunti, anche la decisione di aumentare “in modo significativo” i voli tra Cina e Stati Uniti e ampliare gli scambi in settori come quelli dell’istruzione, del business e della cultura.

Il tasto dolente si è confermato Taiwan. In particolare il Guardian ha riportato che, “dopo più di quattro ore di discussioni in una villa fuori San Francisco, il meeting non ha avvicinato le posizioni di Usa e Cina sul destino di Taiwan che, così Xi avrebbe detto a Biden, rimane ‘la questione più importante e più potenzialmente pericolosa nei rapporti tra Cina e Stati Uniti

