UnipolSai punta sulla gestione condominiale acquistando il 70% di Unicasa

Novità in campo assicurativo. Nella giornata di oggi, UnipolSai, compagnia assicurativa multiramo molto attiva in Italia, ha comunicato di aver acquisito il 70% di Unicasa Italia, leader nella gestione di amministrazione condominiale in franchising. In particolare, l’operazione è stata effettuata tramite la società controllata UnipolHome, società costituita proprio per sviluppare nuovi business model in ambito Property.

Nel dettaglio, l’operazione in oggetto si inserisce nell’ambito di quanto comunicato nel Piano Industriale di Unipol per il periodo 2022-2024 “Opening New Ways” e in particolare nell’ecosistema Property, dove UnipolSai, tramite UnipolHome, intende posizionarsi come l’attore di riferimento sui servizi non assicurativi alle abitazioni e ai condomini.

In tal senso, UnipolHome sta sviluppando una piattaforma proprietaria, che sarà attiva dal 2023, in grado di offrire servizi di manutenzione domestica e di gestione condominiale. Grazie a questa nuova piattaforma i clienti, assicurati e non, potranno richiedere servizi di manutenzione, riparazione e di installazione di nuovi impianti domestici grazie a un network nazionale di imprese specializzate convenzionate con UnipolHome.

Nel 2021, Unicasa ha registrato un fatturato superiore a 2,6 milioni di euro, con più di 1.200 condomini gestiti per un totale di 28.000 unità abitative rappresentate.