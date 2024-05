BNP Paribas emette due nuove obbligazioni a Tasso Variabile e Fisso per il mercato retail

BNP Baribas (rating: S&P’s A+ / Moody’s Aa3 / Fitch AA-) arricchisce la gamma di soluzioni in ambito obbligazionario con due nuove emissioni, una denominata in euro e una denominata in dollari americani, offrendo un’opportunità di diversificazione valutaria. Si tratta di due nuove obbligazioni a Tasso Variabile e Fisso con scadenza a 8 anni rivolte al mercato retail, disponibili sul segmento TLX di Borsa Italiana.

Dal primo al quarto anno, ogni trimestre le obbligazioni in euro e dollari possono corrispondere cedole variabili rispettivamente fino al 4,10% per le obbligazioni in euro, legate al tasso EURIBOR 3 mesi e 6,10% annui per quelle in dollari, legate invece al Tasso USD SOFR. Dal quinto anno fino a scadenza, le obbligazioni in euro e dollari corrisponderanno ogni trimestre cedole fisse ad un tasso pari a 4,10% e 6,10%.

Luca Comunian, Distribution Sales – Global Markets di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato:

“Il comparto obbligazionario continua a presentare interessanti opportunità per gli investitori che desiderano puntare sui tassi d’interesse: è per questo motivo che noi di BNP Paribas abbiamo introdotto due nuove soluzioni, una in euro e una in dollari americani, che ci permettono di continuare ad arricchire la nostra offerta disponibile su questo settore. La flessibilità delle obbligazioni, prima a tasso variabile e poi fisso, potrà permettere a questi strumenti di essere resilienti durante le diverse fasi di mercato.”

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

La nuova obbligazione in euro

La prima Obbligazione BNP Paribas Tasso Variabile e Fisso è quella in Euro con scadenza 8 anni (ISIN XS2759171254): dal primo al quarto anno paga cedole trimestrali variabili calcolate a un tasso d’interesse annuo pari al tasso EURIBOR a 3 mesi con un minimo dello 0% e un massimo del 4,10% annuo. Ove il tasso EURIBOR a 3 mesi assuma un valore inferiore allo 0%, il tasso variabile annuo risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 0%). Viceversa, ove il tasso EURIBOR a 3 mesi assuma un valore superiore al 4,10%, il tasso variabile annuo risulterà pari al valore massimo (ovvero 4,10%).

Dal quinto anno fino alla scadenza dell’obbligazione, fissata al 10 maggio 2032, l’obbligazione corrisponderà cedole trimestrali fisse calcolate a un tasso d’interesse annuo pari al 4,10%. Alla data di scadenza, rimborsa in una unica soluzione una somma pari al 100% del Valore Nominale. Il taglio minimo è di 1.000 euro.

La nuova obbligazione in dollari

Contestualmente, l’emittente francese ha lanciato l’Obbligazione Bnp Paribas Tasso Variabile e Fisso in USD con scadenza 8 anni (ISIN XS2759171171): quest’ultima paga trimestralmente una cedola variabile calcolata a un tasso di interesse annuo pari al tasso USD SOFR, con un minimo dello 0% e un massimo del 6,10% annuo. Ove il tasso di riferimento assuma un valore inferiore allo 0%, il tasso variabile annuo risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 0%). Viceversa, ove il tasso di riferimento assuma un valore superiore al 6,10%, il tasso variabile annuo risulterà pari al valore massimo (ovvero 6,10%).

Dal quinto anno di vita del prodotto fino alla sua scadenza, fissata al 10 maggio 2032, l’obbligazione corrisponderà cedole trimestrali fisse calcolate a un tasso d’interesse annuo pari al 6,10%. Alla data di scadenza, rimborsa in una unica soluzione una somma pari al 100% del Valore Nominale. Il taglio minimo è di 1.000 dollari.

Per maggiori informazioni visita il sito internet dell’emittente: https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni-in-dollari-statunitensi-e-in-euro/