Assicurazioni Generali: continua il buyback, raggiunto il 2,39% del capitale sociale

Prosegue il programma di acquisto di azioni proprie di assicurazioni Generali che al momento a Piazza Affari si trova in calo dello 0,97% trovandosi così a quota 16,7 euro ad azione. In particolare, la società nella giornata di oggi ha comunicato che nel periodo compreso tra il 21 e il 25 novembre sono state acquistate n. 1.635.017 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 17,01 euro, per un controvalore complessivo di 27.817.039,56 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, alla data del 25 novembre, la società e le sue controllate detengono n. 37.963.366 azioni proprie, pari al 2,39% del capitale sociale.

Ricordiamo che l’operazione in questione di acquisto di azioni proprie al fine del loro annullamento fa riferimento a quanto comunicato al pubblico lo scorso 2 agosto.