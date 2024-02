Unipol annuncia utili e Opa su UnipolSai. Titolo fino a +16% a Piazza Affari

Il titolo Unipol vola subito a Piazza Affari, dopo il doppio annuncio della compagnia assicurativa guidata dal ceo Carlo Cimbri: il gruppo ha pubblicato i conti del 2023 e del quarto trimestre dell’anno, annunciando il lancio di una Opa (offerta pubblica di acquisto) volontaria sulla totalità delle azioni di UnipolSai.

Le azioni Unipol si portano subito in cima al listino Ftse Mib di Piazza Affari, segnando un rally pari a +16% circa, a quota 6,55 euro. Idem i titoli di UnipolSai, che scattano di oltre il 10%, a 2,668 euro.

Unipol, Cimbri annuncia conti 2023 e avvio Opa su UnipolSai

La compagnia assicurativa bolognese Unipol, guidata dal ceo Carlo Cimbri ha annunciato stamattina i propri conti e l’avvio del progetto di fusione con UnipolSai.

Unipol ha reso noto di aver terminato il 2023 con un utile netto consolidato a 1,331 miliardi di euro, rispetto agli 866 milioni di euro di utile del 2022 “calcolato con i previgenti principi contabili”. Crescita nel 2023 la raccolta diretta assicurativa, che si è attestata a quota 15,1 miliardi, in rialzo del 10,4% su base annua. Nel ramo danni la raccolta diretta è stata pari a 8,7 miliardi di euro (+4,2%), mentre nel ramo vita è ammontata a 6,4 miliardi di euro, riportando una crescita su base annua pari a +20,0%.

Il Combined ratio di Unipol è stato pari al 98,2%, con il solvency ratio consolidato al 200% e il solvency ratio del settore assicurativo al 239%.

Il grande annuncio, relativo all’avvio del progetto di fusione con Unipol e dunque al lancio di un’Opa è stato fatto in concomitanza con i risultati di bilancio del 2023 diffusi e con una nota separata, relativa ai dettagli dell’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa.

Approvato il progetto di razionalizzazione societaria del Gruppo Unipol da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione di UnipolSai in Unipol Gruppo,nel cui contesto è prevista anche la promozione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di Unipol Gruppo sulle azioni ordinarie UnipolSai, Ad esito della Fusione, Unipol Gruppo assumerà la denominazione di Unipol Assicurazioni S.p.A.

L’Opa su UnipolSai è stata già lanciata. Unipol ha reso noto infatti che alla data odierna l’offerta ha ad oggetto un massimo di n. 417.386.600 Azioni, rappresentative del 14,750% del capitale sociale di UnipolSai. Per quanto riguarda il prezzo dell’Opa, Unipol verserà un corrispettivo pari a Euro 2,700 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’emittente ovvero di UnipolSai Assicurazioni S.p.A) per ciascuna azione portata in adesione all’offerta.

Il prezzo dell’Opa incorpora:

un premio pari al 12,6% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 15 febbraio 2024 (ultimo giorno di Borsa aperta prima della diffusione della presente Comunicazione).

e un premio pari al 16,3% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezziufficiali registrati dalle Azioni nei sei mesi precedenti alla data di diffusione della presente Comunicazione.

Per quanto riguarda i dividendi, Unipol ha proposto all’assemblea che sarà convocata per il 24 aprile una cedola di 0,38 euro per azione (dividend yield 6,6%), rispetto agli 0,37 euro per azione nel 2022.

