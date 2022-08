UniCredit lancia i nuovi Express Step-Down Certificate con una novità assoluta in termini di payoff

Da oggi è disponibile sul SeDeX-MTF di Borsa Italiana la prima serie di 15 Express Step-Down Certificate emessi da UniCredit. Il payoff di questi prodotti è una novità assoluta all’interno della gamma offerta dalla banca, che si propone di andare a completare quella che è una delle offerte di certificati più ampie sul mercato italiano, andando a contare oltre ai 1100 prodotti di investimento anche 3800 prodotti a leva.

Come funzionano i nuovi Express

Gli Express Step-Down Certificate permettono di prendere posizione su singole azioni, sia europee che americane, hanno una scadenza a poco più di tre anni (novembre 2025) e prevedono date di osservazione trimestrali: se nelle date di osservazione il valore del sottostante sarà superiore al valore di rimborso, il prodotto scadrà anticipatamente pagando un importo aggiuntivo, che è pari a tutti i premi trimestrali accumulati.

Inoltre, grazie al meccanismo Step-Down, il livello di rimborso anticipato diminuisce del 5% ogni due date di osservazione quindi parte al 100% fino a scendere al 75%. Pertanto, i certificati possono essere rimborsati anticipatamente anche nel caso in cui il valore del sottostante sia sceso rispetto al valore iniziale, nei limiti del livello soglia del rimborso anticipato. Questi prodotti non pagano quindi un premio periodico ma un premio trimestrale cumulato nel caso di rimborso anticipato.

Prendiamo come esempio il certificato con ISIN DE000HB9LLY4 su Stellantis, che prevede una barriera a scadenza del 60% ed un premio trimestrale del 3,70%. Nel caso in cui il prodotto non sia già scaduto anticipatamente, alla data di osservazione di novembre 2023, se Stellantis si trovasse ad un valore pari o superiore al 90% del valore iniziale, il certificato scadrebbe anticipatamente pagando 100 euro più i 14,80 euro di premio (corrispondenti a quanto maturato in quattro trimestri).

Gli scenari a scadenza

A scadenza (20 novembre 2025) sono previsti tre casi. Nel caso in cui il sottostante dovesse trovarsi ad un livello pari o superiore al valore iniziale il certificato rimborserà 100 euro oltre a tutti i premi trimestrali maturati. Invece, nel caso in cui il sottostante dovesse trovarsi tra il valore di barriera ed il valore iniziale, il certificato rimborserà 100 euro mentre. Infine, nel caso in cui il sottostante dovesse avere un valore inferiore alla barriera, il certificato rimborsa un importo proporzionale all’andamento dell’azione (meno di 60 euro nel caso della barriera posta al 60% e meno di 70 euro nel caso della barriera posta al 70%).

Una vasta scelta di titoli italiani e stranieri

Come nelle precedenti emissioni di UniCredit, anche in questi nuovi prodotti si trovano certificati che permettono di prendere posizione su sottostanti sia italiani che stranieri, consentendo agli investitori di selezionare il prodotto più adatto al proprio livello di rischio e rendimento atteso. I premi trimestrali cumulabili vanno dal 2,35% del certificato su Enel (ISIN DE000HB9LLR8) e su Generali (ISIN DE000HB9LLT4) che hanno entrambi una barriera a scadenza pari al 70%; al 7,75% del certificato su Zalando (ISIN DE000HB9LM34) con una barriera al 60%.

I nuovi Express sono quindi indicati per quegli investitori che non cercano un flusso di premi periodico ma che vogliono puntare sulla crescita e/o sulla lateralità di un titolo per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata.

È possibile prendere visione delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it