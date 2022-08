Iliad non sfonda (per ora) nel fisso in Italia, TIM sale a Piazza Affari

Si muove bene oggi il titolo TIM (+1,27% a 0,2147 euro). Il mercato guarda ai primi riscontri di Iliad sul fisso. Dai dati del primo semestre 2022 emerge che da gennaio i clienti acquisiti nel fisso sono soli 68 mila. “Un dato decisamente più prudente alla nostra proiezione per l’intero anno (500mila) e per il 2023 (1 mln)”, commenta Equita che sottolinea come la difficoltà ad acquisire clienti fissi, nonostante un pricing molto aggressivo, sembra segnalare una vischiosità sul fisso molto superiore a quanto avvenuto nel mobile, in cui Iliad aveva sin da subito mostrato un forte successo commerciale.

“Il dato potrebbe anche riflettere le maggiori complessità nell`attivazione delle richieste e quindi dovrà essere monitorato nel tempo”, aggiunge la sim milanese. Il dato dei nuovi clienti mobili di 257mila è leggermente superiore alle attese (era già stato annunciato il raggiungimento di 9mln di clienti, il dato effettivo è pari a 9,082 mln).