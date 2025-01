Da BNP Paribas due nuove obbligazioni Tasso Fisso e Variabile Callable in euro e in dollari

BNP Paribas (rating: S&P’s A+ / Moody’s Aa3 / Fitch A+) ha emesso due nuove obbligazioni Tasso Fisso e Variabile Callable in euro e in dollari rivolte al mercato retail, disponibili sul segmento EuroTLX di Borsa Italiana.

Questa emissione arricchire la gamma di soluzioni di BNP Paribas in ambito obbligazionario con un bond denominato in euro e uno denominato in dollari americani, offrendo un’opportunità di diversificazione valutaria.

La nuova obbligazione in euro

La prima Obbligazione BNP Paribas Tasso Fisso e Variabile Callable in Euro, con scadenza a 13 anni (gennaio 2038) e con ISIN XS2931403831, paga il primo e il secondo anno cedole trimestrali calcolate a un tasso d’interesse fisso annuo pari al 4,25% per il primo anno e al 5% per il secondo anno. A seguire, dal terzo anno e fino a scadenza (13° anno), il bond prevede cedole trimestrali variabili calcolate a un tasso d’interesse annuo pari a 1,5 volte il tasso Euribor a 3 mesi (Effetto Leva 150%), con un minimo dello 0% e un massimo del 4% annuo. Ove il tasso Euribor a 3 mesi assuma un valore inferiore allo 0%, il tasso variabile annuo risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 0%). Viceversa, ove il tasso Euribor a 3 mesi assuma un valore superiore al 2,67%, il tasso variabile annuo risulterà pari al valore massimo (ovvero 2,67% x 1,5= 4%). Il taglio minimo è di 1.000 euro.

Inoltre, l’obbligazione prevede la possibilità di rimborso anticipato (Callability) al 100% del valore nominale: una facoltà che può essere esercitata dall’Emittente (BNP Paribas) a partire dalla fine del quarto anno (gennaio 2029), con un preavviso di almeno 25 giorni lavorativi prima della corrispondente data. Viceversa, se l’Emittente non esercita la facoltà di rimborso anticipato, le obbligazioni rimborseranno il 100% del valore nominale in una unica soluzione alla data di scadenza, fissata al 27 gennaio 2038.

La nuova obbligazione in dollari

Contestualmente, l’emittente francese ha lanciato l’Obbligazione BNP Paribas Tasso Fisso e Variabile Callable in USD con scadenza a 14 anni (gennaio 2039) con ISIN XS2931403914. Quest’ultima paga il primo e secondo anno cedole trimestrali calcolate a un tasso d’interesse fisso annuo pari al 6,25% per il primo anno e al 7% per il secondo anno. A seguire, dal terzo anno e fino a scadenza (14° anno), il bond prevede cedole trimestrali variabili calcolate a un tasso di interesse annuo pari a 1,5 volte il tasso USD SOFR (Effetto Leva 150%), calcolato giornalmente durante ciascun trimestre, con un minimo dello 0% e un massimo del 5,5% annuo. Ove il tasso di riferimento assuma un valore inferiore allo 0%, il tasso variabile annuo risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 0%). Viceversa, ove il tasso di riferimento assuma un valore superiore al 3,67%, il tasso variabile annuo risulterà pari al valore massimo (ovvero 3,67% x 1,5= 5,5%). Il taglio minimo è di 1.000 dollari.

Inoltre, l’obbligazione prevede la possibilità di rimborso anticipato (Callability) al 100% del valore nominale: una facoltà che può essere esercitata dall’Emittente (BNP Paribas) a partire dalla fine del quarto anno (gennaio 2029), con un preavviso di almeno 25 giorni lavorativi prima della corrispondente data. Viceversa, se l’Emittente non esercita la facoltà di rimborso anticipato, le obbligazioni rimborseranno il 100% del valore nominale in una unica soluzione alla data di scadenza, fissata al 27 gennaio 2039.

Per maggiori informazioni visita il sito internet dell’emittente: https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni-in-dollari-statunitensi-e-in-euro/