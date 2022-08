Buyback Intesa Sanpaolo: oltre 118 milioni di azioni acquistate. Da inizio piano acquisti per 3% del capitale

Dal 22 al 26 agosto Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 118.511.078 azioni, pari a circa lo 0,59% del capitale sociale ante annullamento, a un prezzo medio di

acquisto per azione pari a 1,7343 euro, per un controvalore totale di 205.534.743,08 euro.

Al 26 agosto 2022, dall’avvio del programma il 4 luglio 2022, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 615.712.134 azioni, pari a circa il 3,08% del capitale sociale ante annullamento, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,7293 euro, per un controvalore totale di 1.064.743.818,64

euro.

Si ricorda che il 3 agosto 2022, sono state annullate le 322.814.884 azioni proprie acquistate nel periodo dal 4 luglio al 29 luglio 2022, pari a circa l’1,62% del capitale sociale ante annullamento (che era suddiviso in 19.977.435.963 azioni ordinarie prive del valore nominale e si è modificato nella sua composizione, per la riduzione del numero di azioni che lo costituiscono, ma non nel suo ammontare, rimasto pari a 10.368.870.930,08 euro).