Ucraina: BlackRock e JPMorgan insieme per la ricostruzione

Ucraina, il patto tra Zelensky, BlackRock e JPMorgan per la ricostruzione del paese post guerra

BlackRock e JPMorgan Chase stanno aiutando il governo dell’Ucraina a creare una banca per la ricostruzione del paese, devastato dalla guerra in corso, iniziata il 24 febbraio del 2022 con l’invasione del paese dalla Russia di Vladimir Putin. E’ quanto riporta un articolo del Financial Times, sottolineando che i progetti di ricostruzione potrebbero attrarre centinaia di miliardi di dollari di investimenti privati.

Le indiscrezioni seguono l’annuncio di Volodymyr Zelensky , dopo l’incontro del presidente ucraino con i manager di BlackRock:

in quell’occasione, Zelensky aveva affidato al colosso del risparmio gestito americano numero uno al mondo la gestione del fondo “Ukraine Development Fund”.

Il principale obiettivo del fondo, si leggeva nel comunicato, è attrarre capitali pubblici e privati per la realizzazione di progetti di business in Ucraina.

Il Fondo Ukraine Development Fund rimane ancora nelle sue fasi iniziali di sviluppo e il suo lancio avverrà solo alla fine della guerra dell’Ucraina contro la Russia.

Ma gli investitori avranno modo di avere qualche anticipazione in occasione della conferenza che si svolgerà questa settimana a Londra, organizzata dai governi del Regno Unito e dell’Ucraina.

Banca Mondiale: le stime per i fondi per la ricostruzione

“Molte sfide di lungo termine a cui facciamo fronte oggi sono gestite nel modo migliore attraverso una finanza mista – ha commentato il vice presidente di BlackRock, Philipp Hildebrand, che presenterà il progetto del fondo nel corso della presentazione attesa per la giornata di dopodomani, mercoledì 21 giugno. “Sono necessari questi veicoli per mobilizzare il capitale“, ha precisato il dirigente del gigante del risparmio gestito made in Usa.

Il Financial Times riporta i calcoli della World Bank, Banca Mondiale che, lo scorso marzo, aveva reso noto che sarebbero necessari 411 miliardi di dollari per la ricostruzione dell’Ucraina.

Il bilancio rischia però di essere più alto, dopo che gli ultimi attacchi sferrati dalla Russia hanno devastato ulteriormente il paese.

Il governo di Kiev aveva reclutato la divisione di consulenza di BlackRock nel novembre del 2022, per ragionare sul modo migliore di attrarre i flussi di capitali.

JP Morgan è stata contattata per lo stesso motivo lo scorso febbraio.

L’annuncio ufficiale dell’accordo con i due giganti finanziari americani è poi arrivato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy il mese scorso. Zelenskyy ha reso noto in quell’occasione che l’Ucraina sta lavorando anche con i consulenti di McKinsey.

Sempre più attivo il ruolo di JPMorgan in Ucraina

Sebbene non sia stato ancora fissato un target formale per la raccolta, fonti vicine al dossier hanno riportato al Financial Times che il fondo sta cercando di raccogliere capitali a basso costo dai governi, dalle istituzioni finanziarie mondiali e con donazioni, in modo da far leva su questi finanziamenti e attrarre investimenti privati di un ammontare 5-10 volte superiore.

Il ruolo di JPMorgan in Ucraina si fa sempre più attivo visto che la banca numero uno degli Stati Uniti ha già aiutato Kiev a raccogliere più di $25 miliardi di debito sovrano dal 2010, gestando poi lo scorso anno la ristrutturazione del debito del paese di $20 miliardi.

“Il fondo sta per essere creato anche per dare agli investitori dei settori pubblico e privato l’opportunità di investire in progetti e settori specifici – ha commentato al Financial Times (FT) Stefan Weiler, responsabile della divisione debt capital per il Centro Europa, il Medio Oriente e l’Africa di BlackRock – Ci saranno diversi finanziamenti settoriali che il fondo considererà prioritari per l’Ucraina. Lo scopo è di massimizzare la partecipazione dei capitali“.

Per smorzare i timori degli investitori sulla governance del fondo, nel cda dell’Ukraine Development Fund entreranno a far parte rappresentanti di istituzioni finanziari e di governi.

Nel board presenzieranno anche esperti di investimento per formulare le strategie migliori da adottare per la ricostruzione del paese.

“Riteniamo che, se la struttura di governance è solida e la leadership è affidata ad azionisti che vantano una credibilità a livello internazionale, allora il fondo farà molta strada”, ha commentato Brandon Hall, co-responsabile della divisione Financial Markets Advisory di BlackRock.

Va precisato che BlackRock e JPMorgan doneranno all’Ucraina i loro servizi sebbene, precisa l’FT, avranno anche modo di valutare l’opportunità di investire anch’essi in Ucraina.