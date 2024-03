Debutto col botto a Wall Street per “Truth Social” di Donald Trump. Le azioni della società dell’ex presidente USA stanno evidenziando un rialzo del 42% raggiungendo i 72 dollari per azione a pochi minuti dall’inizio delle contrattazioni a New York. La società di Trump, Trump Media, si è quotata sull’indice tecnologico Nasdaq sotto il ticker DJT tramite una SPAC (Special-Purpose Acquisition Company) grazie alla fusione con Digital World Aquisition Corp (DWAC).

L’ipo di Truth, la SPAC di più alto profilo di sempre

La fusione di Trump Media, società madre di Truth Social con la società DWAC, una Special acquisition company ovvero società creata specificamente per raccogliere fondi sui mercati e usarli per fondersi con una società non quotata, è stata completata ieri, consentendo così la quotazione in Borsa di Trump Media, aggiungendo quasi 4 miliardi di dollari al patrimonio netto di Donald Trump.

Prima dell’inizio delle contrattazioni, il valore di mercato di Trump Media, di cui l’ex presidente possiede il 58% era di circa 6,8 miliardi di dollari, cifra destinata a salire notevolmente se i primi guadagni delle azioni visti oggi si confermeranno anche in chiusura. Si tratta di una valutazione particolarmente importante considerando il fatto che la società madre di Truth Social ha registrato meno di 3,5 milioni di dollari di ricavi nei primi tre trimestri del 2023.

Nel suo ultimo giorno di negoziazione, prima della fusione con Trump Media, sotto il ticker originale, DWAC, le azioni della blank-check company hanno evidenziato un rialzo di oltre il 35% in seguito alla decisione a sorpresa della corte d’appello di New York di ridurre da 454 milioni di dollari a 175 milioni la cauzione che Trump dovrebbe pagare per evitare la confisca di beni personali in relazione a un processo civile in cui è già stato condannato.

La popolarità di Donald Trump ha contribuito a rendere la fusione di Trump Media, società madre di Truth social con la blank-check company, DWAC, la SPAC di più alto profilo nella storia.

Cos’è una SPAC?

Il temine SPAC deriva dall’acronimo Special Purpose Acquisition Companies, conosciuti anche come blank-check company, sono delle società di acquisizione a scopo speciale. Questo tipo di società vengono quotata in Borsa sin dalla nascita con l’unico scopo di acquisire o fondersi con un’altra società (con elevato potenziale di crescita), permettendole così di diventare pubblica senza passare attraverso il processo tradizionale di offerta pubblica iniziale (IPO). Le SPAC sono considerate un modo più veloce per una società di quotarsi, anche se possono comportare alcuni rischi specifici per gli investitori.