Mercati bene nel medio termine: niente rischio bolla sull’IA. La view di Generali Investments

I mercati finanziari globali continuano a riflettere ottimismo, scontando i migliori dati macroeconomici e beneficiando delle condizioni finanziarie favorevoli. Tuttavia, mentre il quadro a medio termine appare discreto, ci sono segnali di possibili battute d’arresto nel breve periodo, senza rischio bolla sull’intelligenza artificiale, suggerendo una posizione neutrale da parte degli investitori. Vediamo tutto nell’analisi di Generali Investments.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Lo scenario sul Vecchio Continente

In particolare, in Europa, l’approccio strategico rimane inclinato verso i ritardatari ciclici e i settori sottovalutati. I PMI (Purchasing Managers’ Index) globali più elevati stanno sostenendo lo slancio degli utili ciclici, ma alcuni settori sembrano sovraffollati e valutati troppo in alto, anticipando una possibile correzione.

Asset allocation: small cap vs large cap

Nel contesto attuale, emerge una preferenza per le small cap rispetto alle large cap. Queste ultime appaiono sottovalutate e, considerando il raggiungimento del picco dei tassi d’interesse e l’ottimismo nei confronti dei dati economici in miglioramento, le small cap potrebbero offrire un rendimento superiore nel prossimo futuro.

Sfide e opportunità dell’IA

Il settore tecnologico, trainato dalla crescente adozione dell’intelligenza artificiale, ha registrato un forte slancio degli utili. Tuttavia, la concentrazione eccessiva in questo settore comporta rischi, soprattutto considerando le valutazioni elevate e le preoccupazioni riguardanti l’antitrust e i rischi geopolitici. Nonostante ciò, i dati storici indicano che il settore tecnologico, sebbene valutato in modo più aggressivo rispetto al passato, non ha ancora raggiunto i livelli critici della bolla delle dotcom del 2000.

Gli atri settori d’interesse

Come alternativa alla dipendenza eccessiva dall’IA, un percorso di diversificazione potenziale si presenta nel settore aerospaziale e della difesa. Le previsioni positive indicano una continua ripresa nell’aerospazio commerciale, insieme a un aumento della spesa per la difesa nei Paesi della NATO, suggerendo opportunità di investimento in questo settore.

In sintesi, mentre i mercati continuano a riflettere un’ottimistica prospettiva a medio termine, i rischi e le incertezze nel breve richiedono una maggiore cautela dagli investitori. La diversificazione rimane fondamentale, con un’attenzione particolare verso settori promettenti come le small cap ed aerospaziale e difesa, al fine di mitigare rischi e sfruttare opportunità emergenti nei mercati globali.