Quello che abbiamo da poco salutato è stato un anno di eventi straordinari: nel gennaio 2022 in pochi avrebbero immaginato un simile aumento dell’inflazione, nonché le emergenze climatiche e sanitarie, le guerre e i conflitti che hanno sconvolto il 2022.

Lo si legge nel commento di Nicky Maan, CEO di Spectrum Markets, secondo cui “l’approccio tramandato per lo scorso anno è ancora più valido e saggio per affrontare il 2023: prepararsi, cioè, all’imprevisto, monitorando i nodi ancora irrisolti che portiamo nel nuovo anno”.

Le questioni irrisolte ancora in corso

Innanzitutto, spiega Maan, “l’improvvisa inversione di rotta da parte della Cina con l’abbandono della politica zero-Covid (determinato da pressioni interne, piuttosto che da fattori economici esterni) che sembra essere un azzardo ben maggiore dei continui lockdown per Pechino, con dati e notizie poco chiari che stanno portando alla cautela e alla sfiducia”.

Vi sono poi, aggiunge il CEO di Spectrum, “le sorti del conflitto russo-ucraino, degenerato in una lunga e brutale guerra di logoramento, così come il tema inflazione, ancora ben al di sopra degli obiettivi di stabilità monetaria delle banche centrali, anche se il previsto calo dei costi energetici potrebbe contribuire a riportare la situazione sotto controllo”.

Infine, puntualizza Maan, “si è ancora alla finestra sul verificarsi o meno della tanto attesa recessione globale. Sebbene quello che stiamo vivendo è senz’altro un periodo di crisi economica, la recessione non si è ancora materializzata e alcuni segnali indicano perfino che potrebbe essere evitata. Negli Stati Uniti, per esempio, la competitività del mercato del lavoro sta esercitando una pressione al rialzo sui salari, che potrebbe incoraggiare maggiori consumi e limitare il rischio. La dipendenza dell’Europa dal gas russo, al contrario, la pone in una posizione più debole, e accresce le aspettative di un’eventuale, breve recessione”.

Gli effetti di una recessione

Il CEO di Spectrum innanzitutto chiarisce cosa costituisce di fatto una recessione e quali sono le sue ripercussioni. “Quello che potrebbe sembrare un inutile cavillo semantico, in realtà è proprio il fulcro sul quale gli investitori dovrebbero costruire la loro strategia di investimento nel 2023”: non basandosi su misure arbitrarie come il concetto di “due trimestri consecutivi di crescita negativa”, ma anticipando l’impatto che la realtà economica avrà sulle aree in cui investono.

Le questioni aperte sono note e, secondo Maan, “le aspettative di inflazione e di recessione a lungo termine sono già state incorporate da tempo nelle scelte di posizionamento”.

Come approcciarsi al mercato

Come comportarsi quindi di fronte a questi mercati così incerti in cui incombe lo spettro della recessione? Di fronte al calo della crescita, spiega Maan, “che sia formalmente qualificabile come recessione o meno, si consiglia da tempo di puntare su settori difensivi e non ciclici“.

Tuttavia, sottolinea il CEO di Spectrum, “potrebbe valere la pena non solo acquistare in settori non ciclici, ma anche agire in modo anticiclico. Gli investitori con una sufficiente propensione al rischio e capacità di sopportazione del rischio possono esplorare le opportunità a breve termine attraverso i prodotti con leva finanziaria, al fine di beneficiare adeguatamente delle fluttuazioni dei prezzi in un contesto di continua volatilità”.

Maan conclude: “L’esito dell’uno o dell’altro approccio dipenderà dal fatto che l’attuale flessione sia seguita da un brusco rimbalzo o da un lungo e lento percorso di ripresa”.