Trimestrali Uber, primo utile netto dall’ipo nel 2019

Nel 2023 il colosso di ride sharing, Uber ha registrato il primo profitto annuale dalla propria Ipo nel 2019. La società prevede inoltre una guidance positiva per il trimestre in corso, decretando la fine di un’era in cui la società si focalizzava sulla crescita reinvestendo tutte le entrate. Nonostante i numeri superiori alle attese il titolo resta sotto la parità (-0,6%) a 70 dollari per azione nel pre-market di Wall Street.

Uber, nel Q4 numeri sopra le attese

Nell’ultimo trimestre del 2023 la società ha registrato un utile netto di 1,43 miliardi di dollari o 66 centesimi per azione grazie ad 1 miliardo di dollari di profitti non realizzati derivanti dalle rivalutazioni degli investimenti. Il primo profitto realizzato da Uber era nel 2018 da società privata, grazie ai suoi investimenti, ma da allora non ha mai evidenziato un utile.

“Guardando indietro, il 2023 è stato un punto di svolta per Uber, dimostrando che possiamo continuare a generare una crescita forte e redditizia su larga scala”, ha affermato l’amministratore delegato Dara Khosrowshahi nella call con gli analisti in seguito all’annuncio dei conti.

Nel periodo i ricavi della società sono aumentati del 15% a 9,94 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Le prenotazioni di Uber sono state pari a 37,6 miliardi di dollari, in crescita del 22% su base annua.

“Continuiamo a vedere la forza dei consumatori, e soprattutto la forza dei consumatori in relazione ai servizi”, ha affermato Khosrowshahi. “Le persone escono a cena, vanno a concerti ed eventi sportivi. E quando le persone escono e spendono soldi, o quando vogliono che qualcosa venga consegnato a casa loro, Uber ne trae vantaggio.”

La società ha evidenziato un EBITDA rettificato di 1,28 miliardi di dollari, in crescita del 93% su base annua, leggermente superiore agli 1,23 miliardi di dollari previsti dagli analisti intervistati. Questa voce è stata superiore anche alla guidance della società compresa tra 1,18 e 1,24 miliardi di dollari.

Per il primo trimestre del 2024, Uber ha dichiarato di aspettarsi prenotazioni lorde comprese tra 37 e 38,5 miliardi di dollari, superiori alle attese degli analisti di 37,43 miliardi di dollari. La società di ride sharing prevede un EBITDA rettificato compreso tra 1,26 e 1,34 miliardi di dollari, rispetto agli 1,26 miliardi di dollari previsti dagli analisti.

Nel quarto trimestre il numero di consumatori attivi mensili della piattaforma Uber ha raggiunto i 150 milioni, in crescita del 15% su base annua rispetto a 131 milioni dell’anno precedente.

Il segmento della mobilità di Uber ha registrato ricavi per 5,5 miliardi di dollari, in crescita del 34% rispetto all’anno precedente, mentre il segmento delle consegne ha registrato 3,1 miliardi di dollari, in crescita del 6% rispetto all’anno precedente.

Mentre l’attività di trasporto merci dell’azienda ha registrato vendite per 1,28 miliardi di dollari nel quarto trimestre, in calo del 17% su base annua.

Wedbush alza il target price a 78 dollari

“L’azienda continua a operare, offrendo una costante espansione dei margini con un track record pluritrimestrale di superamento delle previsioni sull’Ebitda, si legge nel report di Wedbush Securities. Con una sana crescita sottostante e driver di margine in atto, riteniamo che Uber sia ben posizionata in vista del suo investor day della prossima settimana, con la società che probabilmente annuncerà un programma di riacquisto di azioni proprie (buyback) e fornirà obiettivi finanziari aggiornati per l’intero 2024. Ribadiamo il nostro rating “Outperform” e alziamo il nostro target price a $78 da $67 a seguito delle nostre revisioni delle stime.