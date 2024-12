Tesla troppo cara? Niente affatto, “è il titolo AI più sottovalutato”. Wedbush indica nuovo target stellare

Tesla è il titolo più caldo di Wall Street nell’ultimo mese e c’è chi scommette che lo sarà ancora a lungo. Attesa per l’avvio oggi del titolo del colosso EV guidato da Elon Musk dopo che Wedbush ha indicato un nuovo prezzo obiettivo molto ambizioso.

Sprint inarrestabile

Dall’affermazione di Donald Trump alle elezioni presidenziali, il titolo Tesla ha segnato un balzo di oltre l’80% con valore di mercato schizzato a 1,4 trilioni di dollari e multipli arrivati a livelli decisamente alti rispetto ai peer cinesi. L’ottimismo degli investitori su Tesla è guidato in primo luogo dalle aspettative sui progressi di Tesla nella guida autonoma e nell’intelligenza artificiale, nonché dall’influenza che Elon Musk, nel suo ruolo di consigliere capo di Trump, potrà avere sul quadro normativo della nuova amministrazione per i veicoli a guida autonoma. Musk durante l’ultima earning call di Tesla ha affermato che intende usare la sua influenza su Trump per stabilire un “processo di approvazione federale per i veicoli autonomi”.

Una sponda settimana scorsa è arrivata anche dalla Cina, dove le vendite di Tesla hanno mostrato un’accelerazione (21.900 veicoli nella prima settimana di dicembre, vendite settimanali più alte del quarto trimestre del 2024).

E’ tempo di fissare nuovi target

Il noto analista Dan Ives di Wedbush, storicamente bullish sul titolo Tesla, ha alzato, e non di poco, l’asticella in vista di un 2025 che potrebbe rivelarsi ancora con il vento in poppa. Il prezzo obiettivo su Tesla è passato da $ 400 a $ 515 sulla convinzione che l’Amministrazione Trump nei prossimi 4 anni sarà un “totale punto di svolta” per la storia autonoma e AI per Tesla e Musk nei prossimi anni.

Nello scenario più rialzista, Wedbush vede Tesla arrivare addirittura a $ 650 nel 2025, il 50% circa sopra i livelli attuali. “L’opportunità AI e autonoma vale almeno $ 1 trilione da sola per Tesla e ci aspettiamo pienamente che sotto una Casa Bianca di Trump queste iniziative chiave ora saranno accelerate poiché la ragnatela normativa federale che Musk & Co. hanno incontrato negli ultimi anni intorno a FSD/guida autonoma si diraderà in modo significativo sotto una nuova era Trump”, si legge nel nuovo report di Wedbush che vede Tesla raggiungere una capitalizzazione di mercato di $ 2 trilioni entro la fine del 2025 poiché la view sulla guida autonoma dell’azienda inizia a prendere forma insieme alla domanda molto solida attesa dal mercato cinese.

Ives: “Tesla oggi è il player AI più sottovalutato”

Il lancio di Cybercab, il robotaxi di Tesla, rappresenta a detta di Ives “la gallina dalle uova d’oro”, in grado di cambiare il modello finanziario/margini per Tesla in futuro. “Nell’ultimo decennio non abbiamo mai visto Tesla semplicemente come un’azienda automobilistica... invece abbiamo sempre visto Musk e Tesla come un attore globale leader nella tecnologia dirompente e la prima parte di questa grande visione strategica ha preso forma negli ultimi 5 anni. Ora inizia il passo successivo in questa più ampia visione strategica di Tesla , che è l’era autonoma e dell’IA poiché crediamo che Tesla rimanga il gioco di AI più sottovalutato sul mercato oggi”.

La nuova indicazione di prezzo obiettivo non presuppone alcun valore oggi per Optimus, il robot di Tesla che potrebbe essere un importante catalizzatore al rialzo nei prossimi anni.

Rischio dazi Cina, ecco cosa può succedere

Tra gli elementi di rischio spesso citati per Tesla, oltre alla rimozione degli incentivi negli Usa, c’è la questione dazi cinesi. Per Tesla la preoccupazione è che le politiche di ritorsione di Pechino possano poi scatenare una guerra commerciale e creare venti contrari geopolitici per Tesla all’interno del mercato cinese, chiave per il colosso EV statunitense. Wedbush prevede “alcune eccezioni” sia per Tesla che per Apple sul fronte dei dazi cinesi e si aspetta anche che Musk abbia un ruolo molto importante nell’Amministrazione Trump e sia fortemente coinvolto nelle discussioni sui dazi cinesi all’inizio del 2025.