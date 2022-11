Titolo Manchester United si infiamma, Red Devils in vendita

Il Manchester United è ufficialmente in vendita. La famiglia Glazer, alla guida del club inglese da 17 anni, ha annunciato formalmente l’intenzione di “esplorare alternative strategiche per il club”, tra cui un nuovo investimento o una potenziale vendita. La famiglia Glazer sta lavorando con consulenti finanziari al processo, che potrebbe portare a una vendita parziale del club o a investimenti tra cui la riqualificazione dello stadio e delle infrastrutture.

La notizia ha messo le ali al titolo che ha chiuso a +14,6% a 14,94 dollari ieri sera e segnato un ulteriore +11% nell’after hour.

Nel comunicato diramato ieri si spiega come le alternative strategiche includono nuovi investimenti nel club, una vendita o altre transazioni che coinvolgono la società. “Ciò includerà una valutazione di diverse iniziative per rafforzare il club, tra cui la riqualificazione dello stadio e delle infrastrutture, e l’espansione delle operazioni commerciali del club su scala globale, ciascuna nel contesto del miglioramento del successo a lungo termine delle squadre maschili, femminili e del settore giovanile del club squadre e portando benefici ai fan e ad altre parti interessate”, rimarca una nota del club.

“La forza del Manchester United si basa sulla passione e sulla lealtà della nostra comunità globale di 1,1 miliardi di fan e follower – hanno dichiarato i co-presidenti esecutivi, Avram Glazer e Joel Glazer – . Il Consiglio ha autorizzato un’approfondita valutazione delle alternative strategiche. Valuteremo tutte le opzioni per assicurarci di servire al meglio i nostri tifosi e che il Manchester United massimizzi le significative opportunità di crescita a disposizione del Club oggi e in futuro. Durante tutto questo processo rimarremo completamente concentrati sul servire i migliori interessi dei nostri fan, azionisti e vari stakeholder”.

Lo United, che non vince la Premier League dal 2013, è valutato circa 5 miliardi di sterline e l’esclusiva per valutare la possibile vendita è stata affidata a The Raine Group advisor, la stessa società che ha curato la cessione del Chelsea nei mesi scorso. Negli scorsi mesi tra i potenziali interessati a entrare nel capitale del Manchester era spuntato anche il nome del private equity Apollo.