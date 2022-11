Price cap e maxi-aiuti contro caro energia. Germania mette in campo pacchetto da €54 mld

Germania introdurrà un tetto sui prezzi del gas e dell’elettricità per le aziende e le famiglie dal 2023, secondo fonti di Bloomberg. La principale economia dell’Unione europea tenta di contenere le ricadute delle mosse della Russia, il taglio delle forniture di gas.

Il pacchetto di misure, che costerà al governo circa 54 miliardi di euro, entrerà in vigore il 1 marzo, secondo fonti anonime di Bloomberg.

I sussidi saranno pagati retroattivamente per gennaio e febbraio, e i consumatori di gas riceveranno anche un sussidio statale una tantum per dicembre, che hanno chiesto di non essere identificati in linea con le regole informative.

Gli aiuti per le bollette elettriche saranno in parte finanziati da una tassa sui profitti dell’elettricità, che il governo prevede di raccogliere un importo a due cifre di miliardi di euro. Quasi tutte le forme di generazione di energia, comprese le fonti rinnovabili, saranno addebitate ad eccezione del gas e del carbon fossile.

Molte società hanno avvertito che la tassa, che sarà imposta retroattivamente a settembre, potrebbe avere un impatto sugli investimenti nel settore.

La Germania è l’epicentro della crisi energetica europea. I decenni di dipendenza dalla Russia hanno avuto un contraccolpo dopo che il Cremlino ha tagliato le consegne in evidente rappresaglia per le sanzioni legate alla guerra in Ucraina. L’amministrazione del cancelliere, Olaf Scholz ha implementato una serie di misure per garantire le forniture per superare l’inverno.

Tetto sul prezzo del gas e l’elettricità

Per le famiglie, i prezzi del gas saranno limitati a 12 centesimi per chilowattora per l’80% del consumo, sulla base dei livelli di utilizzo dell’anno scorso. Per i consumatori industriali, il 70% del consumo di gas sarà sovvenzionato.

I prezzi dell’energia elettrica saranno limitati a 40 centesimi per kWh. I limiti saranno in vigore fino ad aprile 2024.

L’inizio del price cap sui prezzi a marzo è un sollievo per le società energetiche, che hanno affermato che sarebbe impossibile organizzare le operazioni con breve. Il price cap sul prezzo del gas e dell’elettricità era previsto in vigore da gennaio 2023.

I piani del ministro dell’Economia, Robert Habeck di vietare il pagamento di bonus per le società in cambio degli aiuti sono stati abbandonati. La restrizione ora verrà applicata solo alle società che hanno ricevuto un’iniezione diretta di capitale dallo Stato, come il gigante del gas Uniper. Il voto alla camera sul pacchetto di misure contro il caro energia è previsto il il 16 dicembre.