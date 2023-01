Tim, Salvini: “Vogliamo evitare spezzatini”

Il governo vuole evitare spezzatini per Tim. Lo ha dichiarato il ministro delle infrastrutture e capo della Lega Salvini, alla luce dei rischi che questo porterebbe sul personale del gruppo, pur sottolineando di non essere il Ministro competente sul dossier. “Ad oggi però entrambi i piani per il passaggio del controllo della rete fissa allo Stato (cessione di NetCo e demerger) passano da una separazione e quindi la dichiarazione potrebbe essere un ostacolo all`identificazione di una soluzione politica, oppure sarebbe da interpretare più come un messaggio sulla priorità del governo nella tutela dei livelli occupazionali del gruppo” scrive Equita. “Si tratta comunque di una posizione che era già emersa in passato ma che non ha impedito al governo di proseguire in questi mesi nelle interlocuzioni tra le parti” continuano gli analisti della Sim milanese.