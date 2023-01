DWS lancia su Borsa Italiana il nuovo ETF Xtrackers per investire sui mercati emergenti sostenibili

Nella giornata di oggi DWS ha quotato su Borsa Italiana un nuovo ETF Xtrackers basato sui mercati azionari emergenti, con un’attenzione particolare alle caratteristiche ambientali, sociali e di governance e allineato agli obiettivi dell’Accordo sul clima di Parigi del 2015. Con questo prodotto, Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF, DWS completa la gamma di prodotti Paris Aligned azionari, composta da altri cinque ETF che offrono esposizione ai seguenti mercati: Globale, USA, Europa, Eurozona, Giappone.

Ricordiamo che a novembre 2022, DWS aveva introdotto quattro Xtrackers ETF su indici che includono obbligazioni societarie in euro e in dollari USA con diverse scadenze, anch’essi allineati agli obiettivi dell’Accordo sul clima di Parigi.

Focus sulla sostenibilità

Nel dettaglio, l’Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF replica l’indice Solactive ISS ESG Emerging Markets Net Zero Pathway il quale è stato ideato al fine di ridurre le emissioni di CO2 in linea con le disposizioni normative dell’UE relative ai Paris Aligned Benchmark (PAB). Più nello specifico l’indice si pone come obiettivo quello di raggiungere una riduzione immediata del 50% dell’intensità di carbonio rispetto a un indice di mercato equivalente non ESG, e prevede un percorso di decarbonizzazione del 7% per gli anni successivi.

“Con l’aggiunta del nuovo ETF, completiamo una gamma di prodotti allineati all’Accordo sul clima di Parigi, offrendo agli investitori soluzioni adatte sia ai mercati sviluppati che a quelli emergenti”, ha dichiarato Simon Klein, Global Head of Passive Sales di DWS. Tutti gli ETF azionari Xtrackers della serie Net Zero Pathway sono allineati agli obiettivi dell’Accordo sul clima di Parigi del 2015. Inoltre, tengono conto delle raccomandazioni delle iniziative su clima come quelle promosse dell’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)”.