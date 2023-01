Tootor annuncia aumento di capitale da oltre 800mila euro: tra gli investitori Azimut

La startup edutech Tootor ha chiuso un aumento di capitale di oltre 800mila euro tramite una campagna di equity crowdfunding, avviata su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding.

Con più di 6.000 iscritti in un anno, la piattaforma innovativa di e-learning in streaming per il settore odontoiatrico, ideata da Davide Maria Battaglia e Alessandra Grohovaz, ha ripensato il modello formativo eliminando la formula del “docente in cattedra” in favore di una fruizione più pratica e contemporanea, seguendo il modello del video on demand.

La chiusura del round di investimenti, come si legge nella nota, ha visto coinvolti quasi 30 business angel e investitori, tra cui il fondo AZIMUT ELTIF – Venture Capital ALIcrowd II.

L’iniezione di liquidità sarà finalizzata al consolidamento all’interno del mercato italiano e al finanziamento dell’internazionalizzazione del progetto, oltre che a implementare la piattaforma e incrementare il capitale umano. Con la chiusura di questo secondo aumento di capitale, nel 2022 Tootor raggiunge un totale di quasi 2 milioni di investimenti raccolti.