TIM, Labriola tira dritto su NetCo a KKR. Vivendi? Tribunale ci darebbe ragione

Il numero uno di TIM Pietro Labriola tira dritto sulla cessione della rete fissa (NetCo ex Sparkle) al fondo americano KKR, e non teme ostacoli insormontabili al completamento dell’operazione (leggi Vivendi).

“Non prevediamo il rischio che la transazione venga ritardata o bloccata”, detto Labriola, nel presentare i conti del gruppo, che hanno messo in evidenza una perdita netta, nei primi nove mesi del 2023, di 1,124 miliardi di euro, in forte calo rispetto al passivo superiore ai 2,72 miliardi che era stato sofferto nello stesso periodo del 2022.

L’operazione NetCo “non è altro che l’esecuzione rigorosa del piano di delayering approvato nel 2022 – ha detto il numero uno di TIM Pietro Labriola, nel corso della conference call con gli analisti indetta per commentare i conti dei primi nove mesi del 2023 – Il closing è previsto tra fine maggio e fine luglio. Spiegheremo agli azionisti, che ritengono che il cda non fosse autorizzato a eseguire la transazione, perché si sbagliano e, nel caso, siamo pronti a farlo in tribunale, dove siamo certi che le conclusioni del nostro cda saranno confermate”.

Il tribunale darebbe d’altronde ragione al cda, che ha annunciato lo scorso fine settimana di aver accettato l’offerta vincolante presentata dal fondo KKR per rilevare NetCo.

“Baso le mie conclusioni sul diritto positivo, cioè sulle norme societarie italiane esistenti ed effettive, piuttosto che su interpretazioni o speculazioni – ha precisato Labriola – E secondo la legge italiana il conferimento di un’azienda e la vendita delle azioni della società risultante è una tipica decisione del cda. Non esiste alcuna norma di legge che affermi il contrario. È una decisione che spetta al cda e non può essere delegata agli azionisti”.

Dunque, nessuna esitazione. Gli azionisti, secondo Labriola, non sono stati scavalcati, visto che una decisione di questa portata, secondo il diritto, spetta comunque al cda. In poche parole: nessun timore per la battaglia che il principale azionista del gruppo, Vivendi, ha promesso di lanciare per bloccare la transazione di vendita di NetCo agli americani di KKR. I francesi del magnate bretone Vincent Bolloré (azionista di maggioranza della media company francese Vivendi, a sua volta primo socio di TIM), che hanno definito la decisione del board di TIM “illegittima” si mettano l’anima in pace così come – è il succo del discorso di Labriola – si mettano l’anima in pace i vari sindacati e l’opposizione al governo Meloni, coinvolto nell’operazione con l’ingresso di una quota nelle vesti di azionista di minoranza di NetCo.

L’amministratore delegato di TIM Pietro Labriola ha continuato, commentando l’opposizione di Vivendi al deal raggiunto con KKR:

“Capisco anche che qualcuno possa dire o stia dicendo che l’operazione modifica l’oggetto sociale di Tim e come tale deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria. Non capisco su quali basi si possa arrivare a tale conclusione, dal momento che abbiamo fatto un’analisi molto attenta e approfondita di questa operazione sulla base del perimetro effettivo della rete di Tim prima e dopo il conferimento, tenendo sempre conto del modo in cui Tim opera attualmente, che è ben diverso dalla sua origine monopolistica, e considerando lo Statuto”.

“Ovviamente – ha continuato il ceo stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa – questa analisi è stata condotta con il supporto di eminenti esperti legali ai quali è stato chiesto di esprimere un parere veramente indipendente e imparziale. Sia dal punto di vista fattuale sia giuridico, tutti hanno concluso che l’oggetto sociale di Tim (fornire con ogni mezzo servizi di comunicazione agli utenti finali e, a tal fine, esercitare le reti di comunicazione in ogni modo possibile) rimarrà inalterato”.

Il manager ha messo in evidenza tutto il vantaggio che TIM è destinata a ricevere con la vendita di NetCo al fondo KKR, in primis la riduzione della mole di debiti che assilla la società da anni. Una riduzione di 14,2 miliardi di euro che, ha fatto notare Labriola, non prende in considerazione tra l’altro “Sparkle”, il che significa che “il deleverage aumenterebbe nel caso in cui si chiudesse la sua cessione”.

Va ricordato infatti che, a fronte del sì alla cessione di NetCo, TIM ha rifiutato l’offerta in questo caso non vincolante che il fondo stesso ha presentato anche per rilevare Sparkle, in quanto l’offerta è stata consideta “non soddisfacente”.

Detto questo, la società ha dato “mandato al ceo di verificare la possibilità di ricevere un’offerta vincolante a un valore più elevato una volta completata la due diligence, il cui termine è stato esteso fino al 5 dicembre”. Come ha confermato oggi l’AD, “il processo è in corso e confidiamo in un esito rapido e positivo”.

Tornando alla possibilità di una furiosa battaglia legale tra TIM e Vivendi, a fronte del ceo della compagnia di tlc Labriola che ha detto che il Tribunale darebbe ragione al cda, Agostino Nuzzolo, general counsel di Tim, ha precisato sempre nel corso della conference call con gli analisti che “l’unico caso che potrebbe eventualmente bloccare l’operzione NetCo si verificherebbe laddove “il Tribunale dovesse dire che il processo autorizzativo è stato errato” ed “emanasse un decreto ingiuntivo”.

Sull’operazione NetCo, ha detto Nuzzolo stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Askanews, “non prevediamo ritardi o problemi, a meno che non riceviamo un’ingiunzione dal tribunale di Milano che dica, a livello cautelare, e quindi non come decisione sul merito, che dobbiamo fermarci perché c’è stato un processo autorizzativo incorretto. Al momento non abbiamo ricevuto nessuna notifica: sono passati quattro giorni dall’operazione e tre dal signing e non abbiamo ricevuto nessuna notifica su questo tipo di misura provvisoria”. Nuzzolo ha ribadito la fiducia dei vertici nel buon esito della cessione della rete fissa.

“Siamo fiduciosi che la nostra visione sull’operazione NetCo sarà confermata anche in Tribunale – ha detto il general counsel – aggiungendo che “le nostre conclusioni sono basate su una profonda analisi tecnica e legale della rete e siamo sicuri che continueremo a gestire infrastrutture di rete, sia fisse sia mobili. Non venderemo l’intera rete fissa di cui manterremo la parte strategica. Peraltro, nel nostro statuto non c’è nulla che indichi la necessità di possedere la rete”.

