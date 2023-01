Un anno da incorniciare per Tesla, la società di auto elettriche guidata da Elon Musk ha dichiarato 1,31 milioni di consegne nel 2022, con una crescita del 40% rispetto allo scorso anno.

Nel dettaglio le consegne totali del quarto trimestre si sono attestate a 405.278 unità, 1,31 milioni all’anno. Numeri che rappresentano un nuovo record per la casa automobilistica guidata da Elon Musk e una crescita del 40% delle consegne rispetto all’anno precedente. Tuttavia, i numeri del quarto trimestre sono stati inferiori alle aspettative degli analisti.

I numeri di Tesla e le stime degli analisti

Secondo il consensus delle stime degli analisti compilato da FactSet, al 31 dicembre 2022 Wall Street si aspettava che Tesla riportasse consegne intorno alle 427.000 unità per l’ultimo trimestre dell’anno. Le stime aggiornate a dicembre, e incluse nel consensus di FactSet, variavano da 409.000 a 433.000 unità.

Quest’anno Tesla ha avviato la produzione in due nuovi stabilimenti – ad Austin, in Texas, e a Brandeburgo, in Germania – e ha incrementato la produzione a Fremont, in California, e a Shanghai, ma non rende noti i numeri della produzione e delle consegne per regione. Nel quarto trimestre del 2022, Tesla ha dichiarato che le consegne della berlina entry level Model 3 e del crossover Model Y sono state 388.131, mentre le consegne della berlina di fascia più alta Model S e del SUV Model X sono state pari a 17.147.

Nella presentazione agli azionisti del terzo trimestre, Tesla ha scritto: “Su un orizzonte pluriennale ci aspettiamo di raggiungere una crescita media annua del 50% nelle consegne di veicoli. Il tasso di crescita dipenderà dalla capacità delle nostre attrezzature, dai tempi di attività della fabbrica, dall’efficienza operativa e dalla capacità e stabilità della catena di fornitura”. Il periodo conclusosi il 31 dicembre 2022 è stato segnato da numerose sfide per Tesla, tra cui l’epidemia di Covid in Cina, che ha causato la sospensione temporanea e la riduzione della produzione nello stabilimento di Shanghai.

Nel corso del quarto trimestre, Tesla ha anche offerto forti riduzioni di prezzo e altre promozioni negli Stati Uniti, in Cina e altrove per stimolare la domanda, anche se ciò potrebbe mettere sotto pressione i suoi margini. In una recente e-mail al personale Tesla, Elon Musk ha chiesto ai dipendenti di “offrirsi volontari” per consegnare ai clienti il maggior numero possibile di auto prima della fine del 2022. Nella sua e-mail, Musk ha anche incoraggiato i dipendenti a non essere “infastiditi” da quella che ha definito “follia del mercato azionario”.

A dicembre, diversi analisti hanno espresso preoccupazione per l’indebolimento della domanda di veicoli elettrici Tesla, relativamente costosi rispetto al crescente numero di prodotti ibridi e completamente elettrici della concorrenza. Musk ha venduto miliardi di dollari delle sue partecipazioni in Tesla l’anno scorso per finanziare un’operazione di acquisto del social media Twitter. L’operazione si è conclusa a fine ottobre. Musk si è nominato amministratore delegato di Twitter e ha suscitato polemiche apportando cambiamenti radicali all’azienda e alla sua piattaforma di social media. Preoccupazione che si sono riversate sull’andamento in borsa delle azioni di Tesla che negli ultimi sei mesi hanno perso il 45% ma poi hanno ripreso a salire negli ultimi giorni del dicembre 2022, in previsione di consegne record nel quarto trimestre e nell’intero anno.