Tesla taglia prezzi in Usa, Europa, Cina. Fuga dal titolo a Wall Street, Musk atteso al varco

Attenzione al titolo Tesla, in attesa della pubblicazione dei conti, in dirittura d’arrivo a Wall Street: il colosso fondato dall’AD Elon Musk farà il grande annuncio domani, martedì 23 aprile, dopo la fine della giornata di contrattazioni di Borsa. In attesa degli utili, il mercato guarda al continuo tonfo sofferto dalle azioni TSLA e alla grande notizia arrivata nel fine settimana: la decisione della Big Tech americana di tagliare (di nuovo) i prezzi delle sue auto. La notizia è arrivata a seguito dell’ennesima caduta delle azioni che, nella seduta di venerdì scorso, sono capitolate di un altro 2%, bucando la soglia di $150. L’emorragia non si arresta: in premercato a Wall Street e alla vigilia della pubblicazione del bilancio, le azioni TSLA scivolano di oltre il 2,5%.

Nel fine settimana è arrivata la notizia relativa alla decisione del ceo di Tesla Elon Musk di tornare a tagliare i prezzi di alcuni modelli di auto Tesla, negli Stati Uniti, in Europa e in Cina.

La decisione è stata presa dopo il calo delle consegne di EV sofferto a livello globale nel corso del primo trimestre dell’anno: il primo in quasi quattro anni.

Negli Stati Uniti la sforbiciata è stata di $2000: colpiti i prezzi degli EV di Tesla Model Y, Model X e Model S. Il risultato della mossa è che i prezzi del Model Y sono passati a $42.990, quelli del Model S a $72.990 e quelli del Model X a $77.990.

Sforbiciata dei prezzi anche per le auto di Tesla vendute in Cina, dove il gigante americano ha tagliato i prezzi del Model 3 di 14.000 yuan, a quota 231.900 yuan, l’equivalente di 32.000 dollari. In Germania, stando a quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters, i prezzi del Model 3 sono passati da 42.990 euro a 40.990 euro. Un portavoce del gruppo ha reso noto poi a Reuters che i tagli hanno colpito diversi altri paesi dell’Europa, del Medio Oriente e dell’Africa. Elon Musk è tornato così a puntare sulla strategia di riduzioni di prezzi già lanciata diverse altre volte, nel tentato di convincere la platea dei potenziali clienti ad acquistare i suoi EV: una strategia volta a contrastare il calo dei volumi delle vendite di auto, che è stato confermato per l’ennesima volta qualche giorno fa, dai dati relativi alle consegne.

A essere tagliato è stato anche il prezzo del software di assistenza alla guida Full Self-Driving, che è sceso dai precedenti 12.000 dollari a $8000.

