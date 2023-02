Questa settimana tutti gli occhi sono puntati su Tesla, mercoledì 1 marzo il produttore di veicoli elettrici terrà il suo Investor Day nella Gigafactory di Austin. L’evento sarà trasmesso anche in live streaming, nonostante alcuni investitori istituzionali e retail parteciperanno di persona all’evento. Nel corso della seduta di ieri il titolo Tesla ha chiuso in rialzo del 5,5% a 207 dollari per azione, rendendo Elon Musk di nuovo l’uomo più ricco della terra. Da inizio anno il produttore di macchine elettriche ha guadagnato più del 70% in borsa, sovraperformando l’indice di riferimento il Nasdaq Composite che a sua volta ha segnato un rialzo dell’8,5% nei primi due mesi dell’anno.

Tornando all’Investor Day di Tesla, questi i grandi temi dell’evento:

Tesla punta sull’aumento della produzione di veicoli elettrici

Elon Musk, il ceo di Tesla ha recentemente affermato che il suo obiettivo a lungo termine è quello di produrre 20 milioni di auto all’anno entro il 2030. Attualmente la società consegna circa 1,31 milioni di veicoli (questi i numeri del 2022), in altre parole c’è ancora molta strada da fare per raggiungere questo obiettivo.

L’aumento della produzione nelle Gigafactory di Austin e Berlino e l’espansione in corso nella fabbrica Shanghai aiuteranno il processo di espansione, ma indubbiamente la società avrà bisogno di più fabbriche per raggiungere una tale massa di produzione. Alla fine del 2022, Tesla ha previsto una capacità di produzione annuale di circa 1,9 milioni di veicoli e Musk ha ipotizzato che Tesla avrà bisogno di 12 gigafabbriche in totale per produrre 20 milioni di veicoli all’anno.

Elon Musk lancia la sfida a Chat GPT

Le mire espansionistiche dell’uomo più ricco del mondo non finiscono qui. Elon Musk ha lanciato recentemente una sfida a OpenAI, annunciando che potrebbe proporre una sua alternativa al software di intelligenza artificiale ChatGpt. Nulla di concreto è stato rivelato per quanto riguarda il potenziale chatbot di Tesla, ma secondo la testata The Information ci sarebbe già un nome molto importante che Musk vorrebbe alla guida di questo progetto, si tratta di Igor Babuschkin, ex ricercatore di Alphabet, che in passato ha lavorato sull’IA di DeepMind. Ricordiamo che proprio Elon Musk è uno dei cofondatori di OpenAI, lanciato nel lontano 2015, al fianco di Sam Altman.

Musk lancia la versione economica di Tesla

Una parte fondamentale dell’Investor Day sarà la presentazione da parte dell’azienda della sua “piattaforma di terza generazione”.

La piattaforma (Generation 3 Platform) sarà l’auto robot-taxi, ovvero una versione più economica di Tesla, come l’ha definita Musk. E proprio questa sarà la chiave per l’espansione dei volumi delle auto di Tesla e dei veicoli elettrici a livello globale. I veicoli Tesla nel range di $ 25.000- $ 30.000 mirano a raggiungere un’ampia fascia di potenziali clienti alla ricerca di un’alternativa economica.

“Mentre le recenti riduzioni dei prezzi globali hanno spinto la domanda, Tesla probabilmente ha bisogno della piattaforma “Generation 3” per mantenere il tasso di crescita annuale di consegna del 50% “, ha scritto in una nota l’analista di Wells Fargo, Colin Langan.

Tesla, Il Master Plan 3 di Musk

Il mese scorso Musk aveva già parlato del suo Master Plan 3, dicendo che avrebbe affrontato argomenti come “il ridimensionamento della produzione a dimensioni estreme, che è necessario per allontanare l’umanità dai combustibili fossili e dall’intelligenza artificiale“.

In altre parole, il piano è parte integrante della visione di Musk di guidare l’umanità verso un futuro energetico sostenibile richiederà un ridimensionamento di massa dei veicoli elettrici per renderli accessibili alla maggior parte delle persone.

