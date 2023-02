Investitori: attenti a questi titoli buy da oltre +40%

L’anno scorso i titoli del settore energetico hanno sovraperformato, guadagnando in generale il 59% in un anno in cui l’S&P 500 è sceso del 19%. Si tratta di una performance seria, di quelle che fanno sempre piacere agli investitori, e che spinge i trader e gli analisti a seguire con attenzione il settore energetico in questo primo trimestre del 2023.

In prospettiva è probabile che il prezzo del petrolio aumenti entro la fine del primo trimestre 2023. La Cina sta riaprendo la sua economia, il che farà salire la domanda, mentre le esportazioni della Russia, che sono state colpite dall’invasione dell’Ucraina lo scorso anno, sono tornate quasi ai livelli prebellici. Anche l’aumento stagionale della domanda negli Stati Uniti, durante la primavera e l’estate, sosterrà i prezzi, che probabilmente si rifletteranno sui corsi azionari.

In questo contesto, gli analisti di Wall Street guardano al settore energetico, alla ricerca di titoli pronti a guadagnare, nell’ordine del 40% o più. Ecco due nomi su cui puntare.

TXO Energy Partners (TXO)

Il primo titolo energetico è nuovo per i mercati pubblici, avendo tenuto la sua IPO solo quest’anno. TXO Energy Partners opera come società in accomandita per azioni, con attività nel bacino del Texas-New Mexico e nel bacino di San Juan del New Mexico-Colorado. La società si concentra sullo sfruttamento redditizio di giacimenti convenzionali di petrolio e gas nelle sue aree di attività principali. TXO Energy Partners ha un portafoglio diversificato di attività convenzionali che comprendono diversi tipi di metodi di produzione di idrocarburi. Il titolo è stato aperto alle contrattazioni il 27 gennaio. L’IPO ha visto la vendita di 5 milioni di unità ordinarie e alla chiusura, il 6 febbraio, la società ha annunciato che i sottoscrittori avevano esercitato la loro opzione per l’acquisto di ulteriori 750.000 azioni ordinarie. Complessivamente, l’IPO ha raccolto 115 milioni di dollari di proventi lordi totali. Il prezzo attuale del titolo è di 23,74 dollari, con un aumento dell’8% rispetto al valore di chiusura del primo giorno.

John Freeman, analista a 5 stelle di Raymond James, descrive le azioni come un forte acquisto. Il suo obiettivo di prezzo, fissato a 34 dollari, indica un potenziale di rialzo a un anno del 43% circa.

Diamond Offshore Drilling (DO)

Il secondo titolo energetico che analizzeremo è un’altra società di perforazione di petrolio e gas, questa volta focalizzata sul difficile settore della perforazione oceanica di idrocarburi. Diamond Offshore gestisce una flotta di impianti di perforazione in acque profonde, tra cui semisommergibili e trivelle a posizionamento dinamico.

Diamond Offshore ha sofferto molto durante il periodo della pandemia ed è entrata in procedura fallimentare nell’aprile 2020, in base al Chapter 11. La società ha completato la ristrutturazione finanziaria per uscire dal Chapter 11 nell’aprile del 2021 e il titolo ha ripreso le contrattazioni pubbliche nel marzo del 2022.

L’analista David Anderson, del colosso bancario britannico Barclays, ha assunto la copertura di Diamond e ritiene che la società abbia una posizione solida per generare guadagni in futuro.

“Dopo un anno di transizione nel 2022, dopo l’uscita dalla bancarotta nell’aprile 2021, ci aspettiamo che DO generi una crescita significativa dell’EBITDA nel periodo 2023-2025, dopo un 2022 di sostanziale pareggio. Quest’anno sarà solo il primo passo, per poi aumentare nel 2024 e nel 2025, grazie soprattutto a cinque impianti di perforazione fuori contratto nel 2024… che rappresentano una buona opportunità di riprezzamento”, ha scritto Anderson. Questa posizione generalmente ottimista porta Anderson a valutare il titolo come Overweight (cioè acquistare), con un obiettivo di prezzo di 21 dollari che implica un robusto potenziale di rialzo del 79% su un orizzonte temporale di un anno.