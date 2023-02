Focus Venture Capital: novità e opportunità

La società di venture capital 500 Global è ottimista sul settore, anche se i finanziamenti per le imprese di venture capital hanno subito una battuta d’arresto nel 2022 a causa delle incertezze economiche.

“Quest’anno c’è sicuramente un calo nell’allocazione dei fondi per le imprese di venture capital, ma dipende da quali mercati si investe e da quali sono le opportunità in quei mercati”, ha dichiarato Vishal Harnal, managing partner di 500 Global, alla CNBC.

Secondo i dati compilati da Crunchbase, di fatto, nel 2022 i finanziamenti di venture global sono stati pari a 445 miliardi di dollari, con una riduzione del 35% rispetto all’anno precedente.

“Ma non mi spingerei a dire che c’è un inverno dei finanziamenti“, ha detto Harnal a Martin Soong e Sri Jegarajah della CNBC.

La società di Venture Capital gestisce un patrimonio di oltre 2,7 miliardi di dollari.

Tra le startup in cui ha investito durante le fasi iniziali ci sono il gruppo software di progettazione grafica australiano Canva, la società di ride-hailing del sud-est asiatico Grab e la startup tecnologica indonesiana di allevamento ittico eFishery.

Grab si è poi quotata al Nasdaq.

Secondo Harnal, negli ultimi dieci anni gli imprenditori si sono abituati a ottenere capitali a basso costo. Le startup sono per lo più poco redditizie, in quanto nei primi anni privilegiano la crescita rispetto alla redditività, il che di solito si traduce in una perdita di liquidità.

“Ora che c’è stato un cambiamento o una transizione verso un modo diverso di fare business, una modalità diversa, stiamo cambiando di nuovo i libri di gioco”.

Tuttavia, con i venti contrari dell’economia globale che rallentano la crescita, le startup sono state costrette a concentrarsi nuovamente sulla redditività e a essere più efficienti dal punto di vista dei costi.

“Ora che c’è stato un passaggio o una transizione verso un modo diverso di fare business, una modalità diversa, stiamo cambiando di nuovo giocatore”, ha sottolineato Harnal. Che ha fatto notare che attualmente esiste una quantità di “polvere secca” senza precedenti, pari a 15 miliardi di dollari, nel capitale di rischio, soprattutto nel Sud-est asiatico, riferendosi alle riserve di liquidità da impiegare in caso di necessità.

“La domanda che ci poniamo come investitori è la seguente: questo capitale è sufficiente a far superare alle aziende il momento attuale per i prossimi due o tre anni? Quali sono le opportunità che si presentano in periodi come questo?”, ha chiesto Harnal, che ha fatto l’esempio di come le opportunità di un mercato ribassista siano diverse da quelle di un mercato rialzista.

“Questo cambia il modo in cui i capitali confluiscono nei fondi di venture capital, per cui potrebbero esserci meno capitali provenienti da investitori non istituzionali che non sono abituati a investire in imprese”.

Ma i venture capital di lunga data rimangono favorevoli agli investimenti nelle aziende tecnologiche.

“Per gli investitori istituzionali che hanno un’esperienza decennale nell’investire in società di capitale di rischio e che lo hanno già fatto in passato attraverso i cicli di mercato, l’allocazione di capitale non si sta riducendo”, ha affermato Harnal.