Tesla in rialzo del 70% da inizio anno, il trend può continuare?

Il continuo entusiasmo del mercato azionario per Tesla verrà testato proprio oggi in occasione dell’Investor Day del produttore di macchine elettriche. Questo pomeriggio Elon Musk svelerà il suo ultimo e tanto pubblicizzato “piano generale” per il produttore di auto elettriche.

Le aspettative dell’evento sono aumentate notevolmente, gli analisti di Wall Street che nell’ultimo periodo sono diventati più rialzisti sul titolo, hanno portato la quota di raccomandazioni “buy” su Tesla al massimo in oltre un decennio. Dopo un rialzo del 70% in soli due mesi, il prolungamento del rally potrebbe richiedere più fuochi d’artificio rispetto a quelli che possa fornire l’amministratore delegato, Elon Musk in occasione del tanto atteso Investor Day.

Grande attesa per il cosiddetto Master Plan 3 di Musk che svelerà gli aggiornamenti relativi alla tecnologia delle batterie Tesla, dettagli sull’aumento della capacità produttiva del produttore di auto elettriche e soprattutto, il lancio di una linea di auto più economica. Ancora a inizio febbraio Musk ha twittato che l’evento dell’1 marzo sarà la svolta per “il percorso verso un futuro energetico completamente sostenibile per la Terra”.

Data la rincorsa del titolo da inizio anno, la domanda che sorge è: Il titolo può continuare a crescere al ritmo attuale?

Sul tema si è fatto sentire l’analista di Barclays, Dan Levy: “riteniamo che l’asticella sia stata alzata tanto per l’Investor Day, preparando potenzialmente l’evento per una reazione di “sell the news” ovvero vendere sulla notizia, ha scritto lunedì in una nota Levy . Tuttavia, Levy, che ha un rating buy sul titolo, si aspetta che l’evento “rafforzi l’opportunità a lungo termine per Tesla“.

Le azioni Tesla hanno fatto una corsa vertiginosa negli ultimi 18 mesi dopo un 2022 terribile. Lo scorso anno le azioni del produttore di auto elettriche sono crollate bruscamente in seguito all’aumento dei tassi di interesse che ha affondato i titoli growth, riducendo la capitalizzazione di mercato della società, ai tempi superiore a $1.000 miliardi a meno di $350 miliardi all’inizio di gennaio.

Da allora, il titolo ha messo in scena un’importante inversione di tendenza grazie al crescente appetito degli investitori per i titoli growth e in seguito ai segnali che la domanda per le auto di Tesla sta migliorando.

I risultati di Tesla del quarto trimestre superiori alle attese insieme alla mossa dell’amministrazione Biden di espandere i crediti d’imposta sui veicoli elettrici hanno notevolmente migliorato le condizioni fondamentali per il produttore di auto. Tutti questi fattori hanno rafforzato l’ottimismo degli analisti sul titolo. Dai 48 analisti che si occupano di Tesla, 30 consigliano di acquistarlo (raccomandazione buy), la quota maggiore dall’ottobre 2012.

Tornando al discorso valore di mercato, Tesla si sta avvicinando alla capitalizzazione di mercato di Berkshire Hathaway e qualora dovesse superare la holding di Warren Buffett, diventerebbe la quinta azienda più capitalizzata negli Stati Uniti.

Secondo gli analisti la volatilità nel corso della giornata è quasi una certezza, con i trader di opzioni attivi nei contratti Tesla, in particolare le opzioni call che scommettono sul rialzo del mercato azionario. All’inizio di questo mese, il volume di tali posizionamenti ha raggiunto il livello più alto dall’aprile 2022 su base continuativa di 20 giorni, secondo i dati di Bloomberg.

Tuttavia, la corsa vertiginosa del titolo, unita alle crescenti aspettative, potrebbe limitare ulteriori guadagni, almeno nel breve termine.