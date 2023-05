Tesla dovrà aggiornare oltre 1 milione di veicoli per un difetto, prezzi più alti negli Usa

Tesla ha annunciato oggi che dovrà aggiornare oltre 1,1 milioni di veicoli in Cina, a causa di un difetto nel sistema di frenata oltre che nel sistema di accelerazione. Intanto, il titolo dopo aver guadagnato oltre il 2% nella seduta di ieri, al momento in pre-market mostra un progresso dell’1,2%.

I veicoli che saranno aggiornati a partire dal 29 maggio prende in considerazione oltre 1 milione di auto prodotte da Tesla in Cina nella sua fabbrica di Shanghai. Inoltre, i veicoli oggetti del ritiro sono state prodotte dall’azienda statunitense nel periodo compreso tra gennaio 2019 e aprile di quest’anno.

I veicoli che sarebbero difettosi comprendono sia la Model S e la Model X, ma anche la Model 3 e la Model Y. Ora i veicoli dovranno essere aggiornati da Tesla che come dice la nota provvederà ad installare software over-the-air per correggere il problema.

La causa del guasto

I guasti sui veicoli di Tesla si sono verificati nel momento in cui il conducente toglie il piede dall’acceleratore per rallentare.

“Quando il conducente toglie il piede dall’acceleratore per frenare quello che accade in condizioni di normalità è che la potenza in eccesso viene trasferita alla batteria dell’auto per ricaricarla. In tal senso, secondo quanto riferisce il regolatore cinese, questo rende incerto il tasso di decelerazione, incrementando così il rischio di collisione.

A causa di questo difetto, “i conducenti possono quindi premere erroneamente il pedale dell’acceleratore, pensando che sia il freno”, conclude il regolatore cinese.

Teniamo presente che, secondo i dati del China Automotive Technology and Research Center e di Bloomberg Intelligence, dal 2014 a marzo, Tesla ha venduto circa 1.129.055 auto in Cina.

Tesla aumenta ancora i prezzi negli Usa

Intanto, ieri Tesla ha ritoccato al rialzo nuovamente i prezzi negli Stati Uniti dei suoi veicoli, il terzo incremento di prezzo in meno di un mese.

Questa volta Tesla ha aumentato i prezzi fino a $ 1.000 delle sue versioni base Model X e Model S. Mentre aumenta leggermente (250 dollari) i prezzi del suv Model Y

Negli Stati Uniti la Model S base ora costa $ 88.490, mentre la Model X è salita a $ 98.490, prezzi comunque ancora significativamente inferiore a prima che la società guidata da Elon Musk iniziasse a tagliare i prezzi dei suoi veicoli in tutto il mondo.

Da inizio anno Musk ha ritoccato per ben 6 volte e questo sia per incrementare le vendite e aumentare la quota di mercato, sia per difendere i margini in calo. I prezzi sono infatti aumentati due volte dopo che la società ha registrato il margine di profitto lordo automobilistico più basso in quasi tre anni.