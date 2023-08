Tassa extraprofitti, banche in rimonta. Intanto, Meloni rivendica la misura

Continua a tenere banco il caso sulla tassa agli extraprofitti delle banche. Una misura che ha suscitato notevole scalpore e interesse nel contesto delle numerose disposizioni contenute nell’ampio Decreto Omnibus, che nei giorni successivi ha scombussolato i mercati finanziari. I titoli del settore bancario hanno subito cali significativi subito dopo l’approvazione di tale provvedimento. Solo oggi, a seguito dell’ipotesi di una modifica, sono ritornate in positivo.

Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato un’intervista congiunta ai tre principali quotidiani generalisti, Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, soffermandosi sulla tassa degli extraprofitti delle banche, cioè i maggiori guadagni ottenuti nell’ultimo anno grazie all’aumento dei tassi di interesse su mutui e prestiti. Incalzata su quanto fossero stati coinvolti gli alleati di governo e sulle proteste interne alla maggioranza che sembra aver provocato la misura, Meloni ha rivendicato di averla decisa da sola: «È un’iniziativa che ho assunto io. Punto».

Ottima giornata per il settore bancario

Le banche italiane continuano a essere oggetto di attenta osservazione da parte dei mercati finanziari e della scena politica, ma la notizia riguardante l’ipotesi di una nuova revisione della tassa sugli extraprofitti ha rialzato i titoli bancari di Piazza Affari.

Alle ore 16, il risultato migliore lo ha conseguito Monte Paschi, con il +5,59%, poi Bper (+2,23%), Unipol (+1,49%), Saipem (+1,27%), , Banco Bpm (+1,25%), Banca Mediolanum (+1,12%) e UniCredit (+0.97%).

L’Associazione Bancaria Italiana (Abi) sta attivamente lavorando per attenuare gli effetti della tassa, ponendo un’enfasi sulla possibilità di renderla deducibile fiscalmente. In base alle più recenti informazioni, è quindi possibile che il decreto subisca ulteriori modifiche entro la scadenza per la sua conversione in legge, prevista entro il mese di ottobre. Segno positivo quindi per il settore bancario, con l’indice FTSE MIB che guadagna lo 0,19%.

Nel frattempo, l’indice FTSE Italia All Share Banks registra un incremento dell’1,05%, posizionandosi al secondo posto dopo il settore Travel (+1,2%), finalmente in riprese dopo l’arrivo della tassa sugli extraprofitti.

Meloni: “Tassa extraprofitti? La rifarei”

Giorgia Meloni rivendica la misura che prevede una tassa sugli extraprofitti delle banche: “Certo che la rifarei”, dice in una intervista a Corriere della Sera, Stampa e Repubblica lunedì 14 agosto:

È una iniziativa che ho voluto io perché ritengo che si debba mandare un messaggio rispetto all’idea di uno Stato giusto, che fa le cose che si devono fare senza tempi punitivi. Ho massimo rispetto del sistema bancario e non ho intenzione di colpire le banche. Ma c’era una situazione di squilibrio. Con il consistente e prolungato aumento dei tassi da parte della Bce si rischia di penalizzare famiglie e imprese.

La premier replica anche alle critiche di aver messo in campo una “misura socialista” e di non aver convolto gli altri leader di centrodestra alla decisione della misura: