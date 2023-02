Stellantis premia gli investitori con dividendo e buyback

Il gigante delle auto, Stellantis ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi netti pari a 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18% rispetto al 2021 Pro-forma grazie ai prezzi netti favorevoli, al miglior mix modelli e agli effetti positivi dei cambi di conversione. Il titolo prosegue in rialzo del 2% a 16,17 euro per azione, nel corso della seduta europea.

L’utile netto si attesta a 16,8 miliardi di euro, in aumento del 26% rispetto ai numeri dello stesso periodo di un anno fa.

Mentre, il risultato operativo rettificato si è attestato a 23,3 miliardi di euro, in crescita del 29%, con un margine del 13%, migliore rispetto all’obiettivo di superare il 12% al 2030. Secondo quanto si legge nel comunicato stampa della società, “tutti i segmenti hanno contribuito alla crescita della top e bottom line“, ovvero ricavi e profitti.

Il produttore di auto distribuirà un ammontare record di 2 miliardi di euro ai dipendenti di tutto il mondo come riconoscimento del loro contributo ai risultati finanziari del 2022 e ai traguardi raggiunti dall’azienda sia a livello globale che locale.

“Grazie ai risultati record ottenuti da Stellantis nel 2022, distribuiremo ai nostri dipendenti in tutto il mondo oltre 2 miliardi di euro in partecipazione agli utili e bonus variabili”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Si tratta di 200 milioni in più rispetto allo scorso anno ed è un giusto riconoscimento per il contributo di tutti i dipendenti di Stellantis alla crescita di Stellantis in un contesto economico molto impegnativo. Quando l’azienda va bene, tutti i dipendenti vanno bene: è questo il fondamento della nostra cultura del pagamento per performance”.

Tornando ai numeri del 2022, il flusso di cassa netto della società si esprime in 10,8 miliardi di euro, in crescita del 78%, coerente con l’obiettivo 2030 di superare i 20 miliardi di euro. I benefici netti di cassa arrivano per 7,1 miliardi di euro dalle sinergie, in anticipo di oltre due anni rispetto all’obiettivo di 5 miliardi di euro su base annua.

Secondo quanto si legge nel comunicato, la situazione patrimoniale di Stellantis è solida, con una liquidità industriale disponibile di 61,3 miliardi di euro.

Stellantis premia gli investitori con dividendo e buyback

Alla luce dei conti, la società ha proposto dividendo ordinario di 4,2 miliardi di euro corrispondente a 1,34 euro per azione, previa approvazione degli azionisti.

Inoltre, il produttore di auto ha approvato un piano di buyback ovvero riacquisto di azioni proprie fino a 1,5 miliardi di euro da eseguire sul mercato allo scopo di annullare le azioni ordinarie acquisite attraverso il programma di riacquisto di azioni. Le azioni saranno acquistate nel corso di un periodo che terminerà il 31 dicembre 2023 sul Nyse, Euronext Milano ed Euronext Parigi.

La spinta all’elettrificazione di Stellantis ha trovato nuovo impulso grazie all’aumento del 41% delle vendite globali di veicoli elettrici a batteria BEV (battery electric vehicle) su base annua, per un totale di 288.000 veicoli nel 2022.

Il gruppo è numero 1 nelle vendite di veicoli commerciali BEV in UE30, numero 2 nelle vendite globali di BEV in UE30 e numero 1 nelle vendite di PHEV in USA. Il primo BEV statunitense, Ram ProMaster, è in arrivo nel 2023. Dalla gamma attuale di 23 modelli BEV disponibili sul mercato, si aggiungeranno ulteriori 9 BEV nel 2023.

Leggi anche:Stellantis: premio di €2 mld ai dipendenti per i risultati finanziari del 2022

La view degli analisti

Gli analisti di Equita confermano il target price a 20 euro per azione rispetto ai 16 euro prezzo attuale. Secondo i dati di consensus di Bloomberg, gli analisti sono così divisi: