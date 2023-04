Stellantis sbanda in Borsa. Nuovo cfo, Palmer via

Stellantis sotto pressione sul Ftse Mib di Piazza Affari dopo la notizia dell’improvviso cambio del cfo del gruppo, e in una giornata in cui i mercati azionari puntano verso il basso.

Il titolo della casa automobilistica perde più del 4%, confermandosi il peggiore del listino benchmark della borsa di Milano.

Due le notizie che vedono protagonista, nella giornata di oggi, le azioni del gruppo.

Da un lato, la notizia dell’arrivo di un nuovo cfo, direttore finanziario: si tratta di Natalie Knight, che assumerà le posizioni di vicepresidente esecutivo e cfo al posto dell’attuale chief financial officer Richard Palmer, che si appresta a dire addio all’azienda il prossimo 30 giugno, dopo una permanenza di ben 20 anni.

Dall’altro lato, i dati sulle immatricolazioni di nuove auto del gruppo in Europa (più Regno Unito e paesi Efta), relativi al mese di marzo hanno messo in evidenza la flessione della quota di mercato di Stellantis.

Stando ai dati diffusi dall’Acea, l’associazione europea dei produttori di auto, nel mese le immatricolazioni di Stellantis sono salite del 23,3% a quota 251.122 unitàè.

Guardando al trend del primo trimestre, l’azienda guidata da Carlo Tavares ha assistito a una crescita delle immatricolazioni di nuove auto pari a + 9,7% a 574.879 unità.

Nota stonata, tuttavia, la quota di mercato, che è scesa sia a marzo che nell’intero primo trimestre.

Per la precisione, la quota di mercato di marzo è calata dal 18,1% al 17,7%, mentre quella relativa al primi tre mesi del 2023 ha subito una flessione dal 19 al 17,8 per cento.

Il titolo sembra scontare tuttavia soprattutto l’improvviso cambio ai vertici, che vedrà Natalie Knight subentrare al veterano Richard Palmer.

Knight, si legge nel comunicato di Stellantis, al momento è chief financial officer di Ahold Delhaize, un’importante compagnia globale di distribuzione di generi alimentari con sede nei Paesi Bassi.

“Sono molto felice che Natalie si unisca a Stellantis. Ha lavorato per diverse aziende in diversi settori, sia negli Stati Uniti che in Europa,” ha commentato il numero uno di Stellantis, il ceo Carlos Tavares – Con la sua esperienza e le sue comprovate capacità di leadership in materia di trasformazione aziendale, che includono un chiaro orientamento Esg, è esattamente il leader giusto per continuare ad imprimere accelerazione alla strategia Dare Forward 2030 di Stellantis. Sono convinto che giocherà un ruolo strategico nell’impostare un nuovo slancio e sprigionando il grande potenziale di valore di Stellantis”.

Non sono mancati i ringraziamenti al lavoro del cfo attuale Richard Palmer. Così l’amministratore delegato Tavares:

“A nome di tutti i dipendenti di Stellantis e del nostro Consiglio di Amministrazione, desidero esprimere la nostra gratitudine a Richard. Dopo il successo con FCA, Richard ha contribuito in modo significativo alla riuscita della fusione per la creazione di Stellantis ed alla sua integrazione nel corso degli ultimi due anni. Auguriamo a Richard il meglio per il futuro e per tutte le nuove sfide che lo attendono.”

Natalie Knight farà base presso gli uffici di Auburn Hills in Michigan, con trasferte in Europa e nelle altre regions.

La prossima cfo di Stellantis ha alle spalle una lunga esperienza:

“Prima di entrare a far parte di Ahold Delhaize ad inizio 2020, Nathalie è stata il CFO di Arla Foods in Danimarca, ed ha ricoperto diverse posizioni di rilievo nella funzione finanziaria durante i suoi 17 anni

presso adidas AG in Germania e negli Stati Uniti, precedute da ruoli di Investor Relations presso BASF e Bankgesellschaft Berlin. Natalie Knight si è laureata alla University of Arizona, Stati Uniti e alla Freie

Universität di Berlino, Germania, e successivamente ha intrapreso programmi di executive leadership presso INSEAD, in Francia e St. Gallen University, in Svizzera”.