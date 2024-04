Stellantis, anno record per l’azienda sotto la guida di Carlos Tavares

Oggi 16 aprile, durante l’apertura dell’assemblea annuale degli azionisti di Stellantis, in corso ad Amsterdam, il presidente John Elkann ha espresso ottimismo e determinazione per il futuro dell’azienda, sottolineando l’impegno di Carlos Tavares, amministratore delegato, e del suo team verso l’innovazione.

Elkann ha condiviso la visione di un futuro in cui Stellantis continuerà a primeggiare nel settore della mobilità. “Mai come ora continuiamo a sviluppare innovazione. E in tutto il mondo condividiamo la stessa cultura competitiva per soddisfare i nostri clienti, che continuano a crescere”, ha dichiarato Elkann, evidenziando l’importanza di rimanere in una posizione vincente mentre si crea il futuro della mobilità.

“Stellantis rimarrà in una posizione vincente mentre continueremo a creare il futuro della mobilità”, ha proseguito Elkann, annunciando che nel 2024 l’azienda celebrerà anniversari importanti, come i 125 anni dalla costruzione delle prime auto da parte di Fiat e Opel. Questi anniversari sono visti come una pietra miliare nel percorso di innovazione e successo dell’azienda. Con un tono fiducioso, Elkann ha concluso: “Il 2023 è stato un anno record, speriamo in un buon 2024”, sottolineando le aspettative positive per l’anno a venire.