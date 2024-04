Edison punta sulla Sicilia con nuovi progetti eolici e fotovoltaici

La Sicilia si conferma come territorio chiave per le strategie di sviluppo energetico di Edison, che prevede l’implementazione di un’infrastruttura di pompaggio di rilevante potenza, pari a circa 300 MW, localizzata a Villarosa, nella provincia di Enna.

L’azienda ha già ottenuto un parere favorevole per quanto riguarda la compatibilità ambientale del progetto e si trova attualmente in fase di attesa per il completamento delle procedure di concessione da parte della Regione Siciliana e per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica presso il Mase.

Ad oggi Edison possiede e opera in Sicilia quattro impianti eolici con una capacità complessiva di 104 MW, distribuiti nelle province di Trapani, Enna e Messina. A questi si aggiungono un impianto eolico di recente costruzione ad Aidone, da 41 MW, e un impianto fotovoltaico da 5 MW ad Agira, sempre in provincia di Enna. L’azienda ha inoltre avviato i lavori per un nuovo impianto fotovoltaico da 55 MW a Tudia, in provincia di Palermo, e ha ricevuto l’autorizzazione per altri tre impianti fotovoltaici che complessivamente raggiungeranno i 60 MW. Sono inoltre in corso le procedure di autorizzazione per la realizzazione di sei impianti fotovoltaici da un totale di 220 MW e sette impianti eolici da 330 MW, confermando l’impegno di Edison nel promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili nella regione.