Johnson & Johnson in crescita nel primo trimestre del 2024

Annunciando i risultati del primo trimestre del 2024, Johnson & Johnson, il gigante dell’industria farmaceutica degli Stati Uniti, ha fatto sapere che le sue vendite hanno visto un incremento del 2,3%, arrivando a 21,4 miliardi di dollari. Questo aumento comprende una crescita operativa del 3,9% e una crescita operativa rettificata del 4,0%. Interessante notare che, escludendo le entrate provenienti dal vaccino COVID-19, la crescita operativa rettificata ha raggiunto il 7,7%.

L’azienda ha inoltre riportato un utile netto di 5,35 miliardi di dollari, un netto recupero rispetto alla perdita di 491 milioni di dollari dell’anno precedente. L’utile per azione (EPS) è salito a 2,20 dollari, mentre l’EPS rettificato ha visto un incremento del 12,4%, arrivando a 2,71 dollari, cifra che supera le aspettative degli analisti che erano fissate a 2,64 dollari, secondo i dati forniti da LSEG.

Il CEO Joaquin Duato ha commentato i risultati affermando: “La solida performance del primo trimestre di Johnson & Johnson riflette la nostra maggiore attenzione e i progressi nel nostro portafoglio e nella nostra pipeline. Il nostro impatto sull’intero spettro dell’assistenza sanitaria è unico nel nostro settore e i traguardi raggiunti in questo trimestre rafforzano la nostra posizione di centro di innovazione”

Per quanto riguarda le previsioni future, J&J ha rivisto al rialzo le stime per l’utile operativo rettificato per azione per il 2024, posizionandole tra 10,60 e 10,75 dollari, un leggero aumento rispetto alla precedente previsione di 10,55-10,75 dollari. La previsione centrale per l’EPS rettificato rimane invariata, tra 10,57 e 10,72 dollari.