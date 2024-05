Italgas: lettera da Cdp Reti

Italgas, a seguito dell’avvio di un periodo di negoziazione in esclusiva per l’acquisto del 100% del capitale di 2i Rete Gas, informa che il suo principale azionista CDP Reti ha sottolineato in una lettera che “tenuto conto della strategicità dei settori delle infrastrutture e dell’energia, guarda con favore all’eventualità che l’Operazione possa concretizzarsi, riconoscendone la potenziale valenza industriale.”

“In questa prospettiva, in qualità di azionisti, siamo disponibili a valutare forme di supporto all’attuazione della potenziale Operazione, una volta acquisite le informazioni necessarie a verificare la sussistenza dei presupposti per un nostro intervento” e “in ogni caso subordinatamente alle delibere dei competenti organi sociali”.