Si rafforza notevolmente la collaborazione tra il colosso automobilistico europeo, Stellantis e la multinazionale di Taipei, Foxconn. Nasce SiliconAuto, la nuova joint-venture ovvero società paritetica, che a partire dal 2026, si occuperà della progettazione e della vendita di semiconduttori all’avanguardia per il comparto automotive e nel campo della mobilità elettrica. La nuova società unisce le capacità di sviluppo e le competenze di Foxconn nel settore IT con la lunga esperienza di Stellantis nell’industria della mobilità. Il titolo cede poco più del 2% a Piazza Affari e prezza 15,30 euro per azione.

Chip per l’indistria automotive

SiliconAuto fornirà ai suoi clienti quei particolari semiconduttori che sono specificatamente progettati per l’industria automobilistica e che sono necessari per il funzionamento dei numerosi moduli e funzioni controllati da computer, particolarmente importanti nei veicoli elettrici. La scarsità di questi componenti è uno dei maggiori elementi che hanno rallentato la produzione di automobili negli ultimi anni.

La joint-venture è un tassello ulteriori nella collaborazione sempre più stretti tra Stellantis e il gruppo hi-tech taiwanese. Ricordiamo che SiliconAuto è anche il risultato della collaborazione tra Stellantis e Foxconn siglata ancora nel lontano dicembre 2021. La collaborazione mira lo sviluppo di una tipologia di semiconduttori rivolte al mercato automotive.

SiliconAuto con sede in Olanda

SiliconAuto avrà sede nei Paesi Bassi, come del resto la stessa Stellantis e dove si trova la sede legale dell’altra joint venture al 50%, Mobile Drive tra Stellantis e Foxconn per lo sviluppo di un abitacolo smart grazie all’elettronica di consumo, alle interfacce uomo-macchina e ai servizi. Il management di SiliconAuto sarà costituito da dirigenti di entrambe le società. Stellantis fornirà anche le competenze necessarie per poter offrire le capacità richieste dai veicoli elettrici a batteria e dalle piattaforme di veicoli plurialimentati del futuro.