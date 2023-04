SIAT, online i bandi di concorso per il SIAT Technical Analyst Award 2023

Oggi SIAT, la società italiana di analisi tecnica, ha pubblicato i bandi di concorso per l’edizione 2023 del SIAT Technical Analyst Award, l’evento che premia i maggiori talenti e professionisti nel mondo dei mercati finanziari. Le premiazioni avverranno durante l’evento Game of Minds, organizzato da SIAT per il prossimo 26 Maggio.

SIAT è stata fondata nel 1986 ed è un’organizzazione culturale senza scopo di lucro composta da professionisti sia del mondo finanziario che accademico e da 13 anni organizza questo award per premiare talenti e competenze nel mondo dei mercati finanziari.

In particolare sono previste due categorie di premiazione:

La categoria Thesis Award SIAT premierà le migliori tesi universitarie (a.a. 2021/2022 – 2022/2023) su argomenti di Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari.

premierà le migliori tesi universitarie (a.a. 2021/2022 – 2022/2023) su argomenti di Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari. La categoria open, premia invece i migliori lavori di ricerca in Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari.

Ci si potrà iscrivere gratuitamente ai bandi fino al 2 maggio 2023 sul sito ufficiale di SIAT ; mentre la premiazione avverrà a Milano, in occasione dell’edizione 2023 del Game of Minds, in programma il prossimo 26 Maggio in streaming online.

Il Game of Minds, una sfida tra universitari

Il Game of Minds, organizzato da SIAT e powered by Deloitte consulting è l’evento che unisce operatori dei mercati finanziari e mondo accademico a supporto della financial literacy.

L’evento presenta infatti: speech dedicati all’edufin e all’inclusività; il Trading & Investing Campus, con un’agenda riservata agli addetti ai lavori.

Il contest Game of Minds prevede una competizione di educazione finanziaria che mette in gara tutte le Università d’Italia, per accompagnare le nuove generazioni nel mondo dell’economia e della finanza. Un mondo che appartiene a tutti, nessuno escluso.