Spectrum Markets espande la connettività dati stringendo una collaborazione con ICE Data Services Italy

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per i derivati cartolarizzati, ha annunciato oggi la collaborazione con ICE Data Services Italy, una controllata di Intercontinental Exchange. Grazie a questo accordo i clienti di ICE Data Services Italy potranno accedere ai dati di Spectrum, nonché ai siti web di notizie e di informazione finanziaria.

La prima fase della collaborazione riguarderà i dati anagrafici degli strumenti quotati su Spectrum, cui potranno seguire altri flussi di informazioni, come i dati di mercato in tempo reale.

Questa operazione rafforza ulteriormente l’infrastruttura plug-and-play di Spectrum, offrendo una soluzione aggiuntiva che semplifica la connettività dei nuovi membri, accelerando il processo di onboarding e riducendo i costi non necessari.

ICE Data Services, in Italia fornisce servizi di dati anagrafici completi e di alta qualità, tra cui corporate actions ed informazioni fiscali, su titoli e emittenti italiani e esteri, con particolare copertura dei mercati azionari, delle emissioni obbligazionarie quotate e non quotate, nonché di fondi, derivati, certificates e warrants.

Questa nuova collaborazione relativa alla condivisione dei dati sarà avviata dapprima in Italia, per poi espandersi progressivamente anche in altri Paesi europei.

“Da quando ci siamo proposti di offrire agli investitori individuali un modo migliore per accedere ai mercati, abbiamo prestato costante attenzione al miglioramento e all’evoluzione della nostra infrastruttura e della nostra offerta di servizi, ascoltando attentamente le richieste dei nostri clienti e rispondendo di conseguenza”, dichiara Nicky Maan, CEO di Spectrum Markets.

“La collaborazione con ICE Data Services Italy segna un ulteriore passo avanti in questo percorso e siamo davvero lieti di lavorare con loro per rendere ancora più semplice l’accesso dei membri alla nostra infrastruttura plug-and-play” aggiunge Maan.

“Siamo entusiasti di collaborare con Spectrum Markets per agevolare l’accesso alla sede di negoziazione e ai sui dati, allo stesso tempo siamo impazienti di offrire un maggior numero di dati ad un nuovo pubblico in tutta Europa”, commenta Michele Giacomin, Head of Southern Europe Market Development di ICE Data Services.

“Dal momento che sempre più aziende sono alla ricerca di fonti di dati e informazioni più diversificate e complete, l’integrazione dei dati di Spectrum nella nostra offerta rappresenta un vero e proprio valore aggiunto per quanto riguarda la nostra capacità di aiutare i clienti a rimanere competitivi e a sfruttare le opportunità nuove ed emergenti”, conclude Giacomin.