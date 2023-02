Sboom Bed Bath & Beyond: -74% in poche sedute

Bed Bath & Beyond: per la meme stock tra le più popolari la febbre è passata da un pezzo, ma il fondo sempre essere ancora lontano. Dal giorno in cui la società retailer Usa è stata salvata per il rotto della cuffia, il titolo ha sofferto un tonfo di ben -74%, scendendo in undici delle dodici sedute complessive. Risultato: il titolo Bed Bath & Beyond scivola verso i minimi degli ultimi 390 anni che erano stati testati a gennaio. A dispetto del salvataggio finanziario per evitare la bancarotta. O proprio a causa di quel salvataggio.

Bed Bath & Beyond ha ricevuto 225 milioni di dollari: mittente, il gruppo guidato dal fondo speculativo Hudson Bay Capital Management. Il salvataggio era stato orchestrato in modo tale da consentire ai nuovi azionisti di guadagnare, a condizione che i titoli riuscissero a resistere al di sopra dei 71,6 cents.

Ma, invece di stimolare l’ottimismo sulla sopravvivenza dell’azienda, l’accordo ha affossato gli investitori individuali che si erano posizionati su Bed Bath & Beyond quando il titolo venica scambiato sopra i 20 dollari – una cifra ben lontana dalla chiusura di mercoledì a 1,62 dollari.

Il calo sottolinea il cambiamento del panorama, da quando i rialzi dei tassi della Federal Reserve hanno fatto crollare il mercato azionario, per i cosiddetti “meme stock trader”, che una volta si “riunivano sui social media” per acquistare azioni di società in difficoltà.

Su forum popolari come WallStreetBets e Stocktwits di Reddit, il dibattito su Bed Bath & Beyond si è attenuato, in quanto i trader hanno spostato la loro attenzione su aziende molto più grandi come Nvidia Corp, Tesla Inc. e Alibaba Group Holding Ltd.

Secondo i dati di Vanda Securities, nelle 11 sedute fino all’altro ieri, mercoledì 22 febbraio, il pubblico del trading retail ha acquistato circa 44 milioni di dollari di azioni Bed Bath & Beyond.

Si tratta di una cifra molto inferiore ai 73 milioni di dollari acquistati in un solo giorno ad agosto e di una minuscola frazione dei 17,9 miliardi di dollari che i privati hanno investito in azioni e fondi negoziati in borsa negli Stati Uniti dal 6 febbraio scorso.