Cash non più trash mette sull’attenti l’azionario

Il cash non è più spazzatura. A parlare è l’analista di mercato Jim Bianco secondo cui le azioni devono affrontare una forte concorrenza: quella rappresentata, per l’appunto dal cash, ovvero dal contante.

I conti di risparmio tradizionali sono in competizione con le azioni. E, per la prima volta da anni, il vincitore potrebbe essere la vostra banca di quartiere, come afferma l’analista di Wall Street Jim Bianco.

“Cash is no longe trash”, insomma, per usare le stesse parole dell’analista, che fa riferimento in particolare al balzo dei rendimenti dei Treasuries a 6 mesi, che viaggiano oltre la soglia del 5% e che, a suo avviso, potrebbero scattare fino al 6%.

Bianco sostiene che l’aumento dei tassi di interesse stia offrendo agli investitori modi più sicuri per generare reddito.

“Il contante non è più spazzatura. Era un’idea vecchia di due decenni che non si applica più”, ha dichiarato il presidente di Bianco Research, intervenendo nel programma “Fast Money” della CNBC. “Il contante può essere un’alternativa, mentre negli anni 2010 era solo una perdita di tempo. Ora non è più così”..

I commenti di Bianco rilasciati durante il suo intervento alla CNBC fanno seguito alla pubblicazione dei verbali della Fed dell’ultima riunione. La Fed ha indicato che sono necessari ulteriori rialzi dei tassi per contenere l’inflazione.

“Gli investitori dovranno iniziare a pensare all’idea di un mondo con tassi al 5% o al 6%”, ha osservato Bianco secondo cui è improbabile che l’inflazione scenda in modo significativo nei prossimi mesi.

“Molte persone iniziano a pensare che la Fed non farà un solo altro rialzo dei tassi, ma molti altri”, ha aggiunto – Ecco perché credo che il mercato azionario stia iniziando a svegliarsi”, dando spazio alle vendite dopo i forti rialzi che avevano caratterizzato Wall Street nelle prime sessioni del 2023.

E il cash sarà proprio il rivale contro cui Wall Street, in primis, dovrà competere. Almeno secondo l’analista Bianco.