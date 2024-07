Osservando il calendario delle trimestrali del Ftse Mib, Saipem sarà una delle prime grandi società di Piazza Affari a diffondere i risultati del secondo trimestre. Il Cda è in calendario il 24 luglio, mentre la conference call con la comunità finanziaria si terrà il giorno seguente, alle 10:30.

Se vuoi aggiornamenti su Dati Bilancio Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Le previsioni su ricavi, Ebitda, utili e ordini di Saipem

Secondo il consensus degli analisti interpellati da Bloomberg, Saipem dovrebbe chiudere il periodo aprile-giugno con ricavi per 3,165 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto al corrispondente periodo del 2023. Nel dettaglio, le entrate dovrebbero essere ripartite come segue: 1,74 miliardi per Asset Based Services, 1,23 miliardi per Energy Carriers e 204 milioni per l’Offshore Drilling.

L’Ebitda è atteso a 300 milioni, in crescita di oltre il 37% su base annua, e l’utile operativo (Ebit) a 149 milioni (+47,5%). Il risultato netto è previsto in forte incremento (+65% circa) a 68,85 milioni.

L’acquisizione di nuovi ordini è stimata a 5,25 miliardi di euro, mentre il portafoglio ordini totali dovrebbe salire a 30,8 miliardi, dai 28,8 circa del primo trimestre.

Nuovi contratti per Saipem

Saipem mantiene un andamento positivo oggi a Piazza Affari, dopo l’acquisizione di due commesse in Arabia Saudita per un importo complessivo pari a circa 500 milioni di dollari.

Nel dettaglio, si tratta di due progetti offshore nell’ambito del Long-Term Agreement (LTA) in vigore con Saudi Aramco. Le attività per il primo progetto includono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCI) di una trunkline di greggio di circa 50 km con un diametro di 42” per il giacimento di Abu Safa. Quelle relative al secondo progetto, invece, riguardano i programmi di mantenimento della produzione dei giacimenti Berri e Manifa.

Pochi giorni fa, Saipem aveva annunciato un nuovo contratto in Azerbaijan, con una quota di 250 milioni di dollari destinata alla società italiana.

I giudizi degli analisti sul titolo

Le commesse annunciate oggi consolidano ulteriormente il posizionamento dell’azienda in Medio Oriente e, secondo gli esperti di Equita Sim, aumentano la visibilità sulla raccolta ordini del 2024, rispetto alla quale rappresentano il 10% del segmento E&C e il 6% della raccolta attesa totale.

Di recente, gli analisti di Jefferies hanno alzato il target price sulla società (da 2,75 a 3 euro, confermando il “buy”), prevedendo una raccolta ordini da record nel 2024, grazie soprattutto al segmento E&C, che dovrebbe bilanciare l’andamento meno brillante della divisione drilling. Morgan Stanley ha ribadito la raccomandazione d’acquisto e il prezzo obiettivo di 3,4 euro.

Nel complesso, secondo i dati di Bloomberg, Saipem raccoglie 17 buy, 6 hold e nessun sell, con un target price medio di 2,83 euro, che implica un upside potenziale di quasi il 19% rispetto alla quotazione attuale.