Reddit: Ipo in vista a marzo, valutazione stimata $5 miliardi

Reddit, la piattaforma di social media divenuta estremamente popolare durante la pandemia per il fenomeno dei meme stock, prepara lo sbarco in borsa a Wall Street. Si tratterebbe della prima Ipo nel settore dai tempi di Pinterest (2019), in un momento in cui la concorrenza per gli investimenti pubblicitari con giganti come TikTok e Facebook si fa sempre più serrata. Ecco tutte le indiscrezioni sull’Ipo di Reddit, una delle più attese di quest’anno.

Se vuoi aggiornamenti su Indici e quotazioni, Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Per Reddit possibile debutto a fine marzo

Reddit starebbe dialogando con alcuni potenziali investitori interessati all’offerta pubblica iniziale della società. L’operazione dovrebbe essere resa pubblica a fine febbraio, per poi lanciare il roadshow a marzo in vista del debutto in borsa entro il primo trimestre, secondo fonti vicine alla questione.

La società con sede a San Francisco punterebbe a collocare circa il 10% delle sue azioni. Secondo quanto si apprende, dalle trattative private che hanno per oggetto le azioni non quotate di Reddit emergerebbe una valutazione della società di poco inferiore ai 5 miliardi di dollari, anche se questa stima potrebbe essere rivista al rialzo in sede di Ipo, grazie alla maggiore liquidità.

In ogni caso, l’importo finale dipenderà anche dalle condizioni di mercato e non è detto che l’operazione vada in porto.

Cosa fa Reddit, divenuta popolare per i “meme stock”

Fondato nel 2005 dallo sviluppatore web Steve Huffman e dall’imprenditore Alexis Ohanian, Reddit è un sito Internet di social news, intrattenimento e forum, nel quale gli utenti registrati possono pubblicare contenuti. Deve la sua popolarità proprio ai gruppi di discussione di nicchia, con la possibilità di votare favorevolmente o meno i contenuti postati da altri membri.

La società è balzata all’onore delle cronache nel periodo pandemico, quando una comunità online di investitori retail si è organizzata per acquistare in massa azioni di società in difficoltà, mandando in tilt importanti hedge fund. La frenesia ha trasformato aziende come GameStop, AMC Entertainment Holdings e Blackberry nei cosiddetti “meme stock”, provocando grandi oscillazioni del valore in borsa di questi titoli.

Sarà dunque curioso, nel caso l’Ipo vada in porto, verificare se l’interesse dei piccoli investitori possa estendersi anche agli stessi utenti che in passato si sono accordati proprio utilizzando Reddit.

Il core business è la pubblicità

La società genera entrate principalmente attraverso la pubblicità e offre anche un accesso premium per $5,99 al mese, ma deve ancora realizzare un profitto. In passato, Reddit ha attribuito le perdite agli investimenti nella piattaforma e al minor coinvolgimento dei suoi utenti con la pubblicità sul suo sito rispetto ad altri social media.

Nel 2023 prevede di realizzare poco più di 800 milioni di dollari di entrate pubblicitarie, in aumento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. Inoltre, Reddit ha dichiarato l’anno scorso che avrebbe addebitato alle aziende un costo per l’accesso alla sua interfaccia di programmazione delle applicazioni (API), che viene sfruttata dalle aziende tecnologiche per addestrare modelli di linguaggio di grandi dimensioni utilizzati nell’intelligenza artificiale.

Per Reddit valutazione in calo dal 2021

Reddit sta preparando l’Ipo dal 2021, ma le condizioni di mercato ostili hanno contribuito a rallentare il processo. Secondo quanto riportato da Bloomberg, in passato per l’azienda si parlava di una valutazione intorno ai 10 miliardi di dollari, con possibilità di salire fino a $15 miliardi.

Invece il mercato delle Ipo ha subito un rallentamento, i giganti della tecnologia hanno iniziato a licenziare personale e le nuove quotazioni hanno riscosso meno successo che in passato. Instacart, il cui valore ha raggiunto un picco di 39 miliardi di dollari a marzo 2021, ha debuttato nel settembre 2023 con una valutazione di 9,9 miliardi di dollari e ora si aggira intorno ai $7,1 miliardi di market cap.

Ora le condizioni sembrerebbero più favorevoli, grazie al probabile soft landing dell’economia e al prossimo allentamento della politica monetaria. Inoltre, i colossi del settore social media hanno registrato un rimbalzo nell’ultimo anno, trainati principalmente da un rally dei tecnologici in scia alla prospettiva di abbassamento dei tassi di interesse dopo aver raggiunto il picco. Le azioni di Meta Platforms (Facebook) hanno più che triplicato il loro valore dall’inizio del 2023, mentre Snap ha registrato un guadagno dell’84% nello stesso periodo.