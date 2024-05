Reddit apre i suoi dati a ChatGPT di OpenAI e vola a Wall Street

Reddit ha stretto una accordo con OpenAI, sulla base del quale l’azienda di intelligenza artificiale potrà addestrare i propri sistemi di AI, compreso il popolare ChatGPT, sui dati del partner. La società media, oltre ad aprire i propri contenuti ad OpenAI, aggiungerà nuove funzionalità di AI nei propri forum. Inoltre, le parti diverranno partner commerciali. Le azioni Reddit volano nel pre-market a Wall Street.

I dettagli dell’accordo tra Reddit e OpenAI

Secondo la nota congiunta diffusa dalle due società, la partnership porterà benefici alle comunità di utenti delle due aziende in diversi modi.

Innanzitutto, OpenAI aggiungerà i contenuti di Reddit su ChatGPT e altri nuovi prodotti, aiutando gli utenti a scoprire e a interagire con le comunità di Reddit. Per fare ciò, OpenAI accederà all’API dati della società media, che fornisce contenuti in tempo reale, strutturati e unici dalla controparte. Questo consentirà agli strumenti di intelligenza artificiale di OpenAI di comprendere e mostrare meglio i contenuti Reddit, in particolare su argomenti recenti.

L’accordo permetterà inoltre a Reddit di offrire nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale a redattori e moderatori. La società media si baserà sulla piattaforma di modelli di intelligenza artificiale di OpenAI per dare vita alla sua potente visione.

Infine, OpenAI diventerà un partner pubblicitario di Reddit, quindi potrà inserire annunci sul sito di quest’ultima. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Le dichiarazioni dei manager delle due società

Brad Lightcap, COO di OpenAI, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di collaborare con Reddit per migliorare ChatGPT con informazioni uniche, tempestive e pertinenti ed esplorare le possibilità di arricchire l’esperienza Reddit con funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.”

Steve Huffman, cofondatore e amministratore delegato di Reddit, ha affermato:

“Reddit è diventato uno dei più grandi archivi aperti di Internet di conversazioni umane autentiche, pertinenti e sempre aggiornate su qualsiasi cosa. Includerlo in ChatGPT conferma la nostra fiducia in un Internet connesso, aiuta le persone a trovare più di ciò che stanno cercando e aiuta il nuovo pubblico a trovare la community su Reddit.”

Reddit e OpenAI alla ricerca di partnership

I contenuti di Reddit sono da tempo una popolare fonte di dati per l’addestramento e la creazione di modelli di intelligenza artificiale, compresi quelli di OpenAI. La settimana scorsa, l’azienda ha pubblicato nuove politiche che regolano l’utilizzo dei suoi dati, nell’ambito di uno sforzo per aumentare le entrate tramite accordi di licenza con sviluppatori di intelligenza artificiale e altre società. “I nostri dati sono estremamente preziosi”, ha affermato il Ceo Steve Huffman al Bloomberg Technology Summit all’inizio di questo mese. “Stiamo riscontrando un grande interesse”.

Trovare nuove opportunità di guadagni era uno degli obiettivi prefissati da Reddit nel periodo antecedente l’IPO. A gennaio l’azienda ha siglato una partnership da 60 milioni di dollari con Google (Alphabet) per contribuire alla formazione di modelli linguistici di grandi dimensioni, la tecnologia alla base dell’intelligenza artificiale generativa. Il social media con sede a San Francisco ha firmato accordi di licenza per un valore totale di 203 milioni di dollari, con termini da due a tre anni, ed è in trattative per stipularne di nuovi.

OpenAI, dal canto suo, sta stringendo sempre più partnership con società di media per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale e mostrare più contenuti in tempo reale all’interno del proprio chatbot. Il proprietario di ChatGPT ha firmato accordi in tal senso con Dotdash Meredith all’inizio di questo mese e con il Financial Times ad aprile.

Balzo delle azioni Reddit

La partnership sarà coordinata dal direttore operativo di OpenAI, Brad Lightcap. Ricordiamo che Sam Altman, CEO di OpenAI, ha una lunga storia con Reddit. Era uno dei maggiori azionisti della società al momento dell’IPO, a marzo, e ha ricoperto per breve tempo il ruolo di CEO ad interim di Reddit nel 2014.

Le azioni Reddit, che giovedì erano scese del 5,5% a 56,38 dollari nelle negoziazioni ordinarie a New York, sono salite fino al 15% nel mercato after hours. Al momento, guadagna circa il 12% nel pre-market, preannunciando un avvio col botto nella seduta odierna a Wall Street. Dall’Ipo del 21 marzo al prezzo di 34 dollari, il titolo ha guadagnato il 66%.