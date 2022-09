Ray Dalio spara a zero contro la ricetta Truss, ecco il suo duro commento. Ma la premier UK tira dritto e riaccende vendite su sterlina e Gilt

Nuova ondata di vendite sugli asset britannici dopo che la nuova premier Liz Truss ha difeso il suo pacchetto di tagli fiscali, alimentando le preoccupazioni degli investitori. la sterlina cede oltre l’1% in area 1,07 rispetto al dollaro Usa, mentre i rendimenti delle obbligazioni a 10 anni sono aumentati di 20 punti base al 4,22% dopo il dietrofront di ieri dettato dalla mossa della Bank of England (rinvio dell’inizio degli smobilizzi dei titoli di stato UK e acquisto in via temporanea Gilt a lungo termine).

La sterlina si appresta a chiudere il suo peggior mese da quando il Regno Unito ha votato per lasciare l’Unione Europea nel giugno 2016.

Liz Truss ha difeso l’enorme serie di tagli fiscali nonostante il crollo di sterlina e gilt, incolpando invece le pressioni economiche globali per le ricadute del suo pacchetto fiscale la scorsa settimana. “Stiamo affrontando tempi economici molto, molto difficili, lo stiamo affrontando a livello globale”, ha detto Truss oggi in una serie di interviste con le stazioni radio locali della BBC. “Dovevamo agire con urgenza per far crescere la nostra economia e questo significa prendere decisioni controverse e difficili”.

Ray Dalio si aggiunge a lista dei super critici verso il piano Truss

Perentorie le parole dell’investitore miliardario Ray Dalio che ritiene che il piano economico del Regno Unito “suggerisce incompetenza”. Il fondatore di Bridgewater, uno dei più grandi hedge fund del mondo, ha affermato che non è possibile fare ricchezza eseguendo grandi deficit perché un paese ha bisogno di prestatori disposti a possedere quel debito. “Non stimola l’economia, la produttività è ciò che stimola l’economia a lungo termine”, ha detto Dalio in merito al piano presentato dal governo Truss.

Dalio si è unito a una lista sempre più ampia di economisti che criticano le misure proposte dall’amministrazione di Liz Truss.

L’ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti Larry Summers definisce i tagli alle tasse del Regno Unito “assolutamente irresponsabili”. In una serie di tweet, il professore di Harvard ha affermato che, sebbene fosse “molto pessimista” sulle potenziali ricadute degli annunci politici “assolutamente irresponsabili”, non si aspettava che i mercati capitolassero così rapidamente.

Critiche all’impronta fiscale molto aggressiva sono arrivate anche dal FMI che ha esortato il governo britannico a rivedere in parte le misure quando presenterà il budget annuale completo il 23 novembre. Invece Moody’s Investors Service ha affermato che il piano potrebbe causare danni permanenti alle finanze pubbliche e ridurrà la crescita economica.