Quali sono le agenzie di rating più importanti al mondo

Le agenzie di rating sono società che valutano la salute finanziaria di diverse istituzioni, tra cui grandi aziende ed enti governativi. Le agenzie studiano le condizioni finanziarie e la capacità di rimborso del debito di un istituto analizzando una serie di informazioni, tra cui i bilanci, le prestazioni del management e le condizioni economiche e di mercato. I rating valutano anche condizioni come la stabilità politica complessiva e il livello di stabilità economica che un paese manterrà durante una transizione politica.

Il risultato è un rating del credito che segnala il livello di rischio associato ai prestiti o agli investimenti in quell’organizzazione. Più alto è il rating, minore è il rischio. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali agenzie di rating del mondo.

Fitch Ratings

Fitch opera a New York e Londra. John Knowles Fitch fondò la Fitch Publishing Company nel 1913 per fornire statistiche finanziarie per il settore degli investimenti tramite “The Fitch Stock and Bond Manual” e “The Fitch Bond Book”. Nel 1924, Fitch ha introdotto il sistema di rating da AAA a D che è diventato la base per i rating in tutto il settore. La sua scala di rating del credito per emittenti ed emissioni comprende due macro-categorie: investment grade (da “AAA” a “BBB”) e non investment grade/speculative/junk (da “BB” a “D”). Inoltre i livelli da AA a CCC prevedono un ulteriore simbolo +/- che indica la probabilità di default o recupero.

Moody’s Investors Service

John Moody and Company pubblicò per la prima volta il “Manuale di Moody” nel 1900 con statistiche di base e informazioni generali su azioni e obbligazioni di vari settori. Dal 1903 fino al crollo del mercato azionario nel 1907, il “Manuale di Moody” fu una pubblicazione nazionale.

Nel 1909, Moody iniziò a pubblicare “Moody’s Analyses of Railroad Investments”, che aggiungeva informazioni analitiche sul valore dei titoli. L’espansione di questa idea portò alla creazione nel 1914 del Moody’s Investors Service per fornire rating per quasi tutti i mercati dei titoli di stato. Negli anni ’70 e alla fine degli anni ’80, Moody’s iniziò a valutare i depositi bancari, diventando l’agenzia di rating su vasta scala che è oggi.

Moody’s assegna il rating del debito dei paesi e delle società in modo diverso da Fitch. Il debito investment grade va da Aaa, il più alto, a Baa3, che sta a significare che il debitore può ripagare il debito a breve termine. Al di sotto dell’investiment grade si trova il non investment grade, con gradi del rating che vanno da Ba1 a C, con la probabilità di rimborso che diminuisce man mano che il voto in lettera diminuisce.

Standard & Poor’s

Henry Varnum Poor pubblicò per la prima volta nel 1860 la “Storia delle ferrovie e dei canali negli Stati Uniti“, il precursore dell’analisi e del reporting sui titoli che sarebbe stato sviluppato nel secolo successivo. Nel 1906 fu fondata la Standard Statistics, che pubblicò i rating delle obbligazioni societarie, del debito sovrano e delle obbligazioni comunali. La Standard Statistics si fuse con Poor’s Publishing nel 1941 per formare la Standard and Poor’s Corporation, che fu acquisita da The McGraw-Hill Companies nel 1966.

S&P dispone di rating basati su lettere da “AAA” a “D”, con i livelli da “AA” a “CCC” che possono essere modificati con simboli + o -. Tutto ciò che ha un rating da AAA a BBB- è considerato investment grade, indicando la capacità di ripagare il debito. Il debito con rating da BB+ a D è considerato speculativo, con un futuro incerto. Più basso è il rating, maggiore è il rischio di default, con D come livello peggiore.